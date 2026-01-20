Levante vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Levante recibe el próximo viernes 23 de enero a Elche por la fecha 21 de la Liga, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Ciutat de València.
Así llegan Levante y Elche
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante cayó 0 a 2 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 3. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
En la fecha anterior, Elche logró empatar 2-2 ante Sevilla. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 9 goles y sus rivales lograron anotar 9 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Elche fue el ganador por 2 a 0.
El local está en el décimo noveno puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (5 PG - 9 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|20
|16
|1
|3
|32
|2
|Real Madrid
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|3
|Villarreal
|41
|19
|13
|2
|4
|18
|8
|Elche
|24
|20
|5
|9
|6
|1
|19
|Levante
|14
|19
|3
|5
|11
|-11
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 21: vs Elche: 23 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Atlético de Madrid: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 22: vs Barcelona: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas