Cuántos hijos tiene Carlos Tevez: quiénes son

Carlos Tevez y Vanesa Mansilla formaron una familia sólida que, pese a la exposición mediática del exfutbolista, siempre optó por mantener la vida privada en un bajo perfil.

La vida familiar de Carlos Tevez despierta un interés constante entre los seguidores del fútbol y del espectáculo. Más allá de su extensa carrera deportiva, el exdelantero argentino mantiene un fuerte vínculo con su entorno más cercano. En este repaso, se detallan cuántos son los hijos de Carlos Tevez y a qué se dedica cada uno.

La familia de Carlos Tevez y su historia personal

La historia familiar de Carlos Tevez está ligada desde hace décadas a Vanesa Mansilla, su pareja desde finales de los años noventa. La relación comenzó en 1997 y, con el paso del tiempo, formaron una familia que siempre se mantuvo en un perfil reservado, pese a la exposición pública que acompañó la carrera del futbolista en Argentina y en el exterior.

A lo largo de los años, Tevez manifestó en distintas oportunidades la importancia de sus hijos como pilar emocional, especialmente en los momentos de mayor exigencia profesional. Aunque el exjugador evita exponer en exceso su vida privada, algunos de sus hijos ganaron notoriedad por su actividad en redes sociales y por eventos familiares que trascendieron a los medios.

Cuántos hijos tiene Carlos Tevez

Carlos Tevez es padre de tres hijos, todos fruto de su relación con Vanesa Mansilla. La familia está integrada por Florencia, la hija mayor; Katia, conocida también como Katie; y Lito, el menor. Cada uno atraviesa etapas distintas de la vida, con intereses y niveles de exposición pública muy diferentes.

El exfutbolista suele compartir mensajes afectuosos y referencias a su rol como padre, dejando en claro que la familia ocupa un lugar central en su vida actual, ya alejada de las canchas como jugador profesional.

Florencia Tevez, la hija mayor y su presencia en redes

Florencia, Katia y Lito conforman la familia de Carlos Tevez, cada uno atravesando momentos distintos, con intereses propios y niveles de exposición pública variados

Florencia es la hija mayor de Carlos Tevez y nació alrededor de 2005. En los últimos años se convirtió en una figura muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, donde desarrolló un perfil vinculado al mundo influencer. Su contenido incluye videos de baile, clips humorísticos y publicaciones que reflejan su estilo personal.

Actualmente, Florencia cuenta con más de 317 mil seguidores en TikTok y supera los 140 mil en Instagram, cifras que la posicionan como una de las hijas de futbolistas con mayor alcance digital en Argentina. Su presencia constante en plataformas sociales hizo que su nombre comenzara a circular con fuerza en el ámbito mediático.

Katia tevez y el Festejo de sus 15 años

Katia, conocida familiarmente como Katie, es la hija del medio. En febrero de 2025 celebró sus 15 años con una fiesta que llamó la atención por su magnitud y organización. El evento reunió a familiares y amigos cercanos, y reflejó el perfil más íntimo y cuidado que la familia mantiene puertas adentro.

A diferencia de su hermana mayor, Katia conserva una exposición pública mucho menor y no tiene una actividad destacada en redes sociales, priorizando una vida más alejada del foco mediático.

Lito Tevez, el hijo menor del exfutbolista

Lito, o Lito Junior, es el hijo menor de Carlos Tevez. Aunque todavía es pequeño, suele aparecer mencionado en publicaciones emotivas del exjugador, quien expresa con frecuencia su orgullo y cariño hacia él. Su presencia en la vida de Tevez marca una etapa más familiar y reflexiva, lejos de la presión que caracterizó sus años como futbolista profesional.

Así, los hijos de Carlos Tevez representan distintas facetas de la vida actual del exdelantero, combinando exposición pública, perfil bajo y un fuerte lazo familiar que se mantiene como eje central de su historia personal.