Presidente ejecutivo de Aston Martin, Stroll, ve un "viaje de desarrollo" en la revisión de la F1

Detalle del nuevo auto de Fórmula Uno de Aston Martin Aramco con motor Honda, durante la presentación de la asociación entre ambos en Tokio, Japón.

El presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll, dijo el martes que ‍el equipo está ⁠listo para embarcarse en un "viaje de desarrollo" mientras la Fórmula Uno se prepara para su mayor revisión técnica en décadas.

En un acto celebrado en Tokio para presentar la colaboración de Aston Martin con Honda, Stroll se mostró muy esperanzado con la nueva unidad de potencia del ‌equipo, aunque reconoció que no sabrán ⁠cómo se comportará frente a ⁠sus rivales hasta que no salgan a la pista.

"Todos estamos aquí sentados esperando ansiosamente salir a ‍pista y no creo que tengamos la respuesta a esa pregunta ⁠antes de llegar a Melbourne", ‌dijo. "E, incluso cuando lleguemos a Melbourne, sabes que estas normas y reglamentos estarán en vigor durante cinco años".

La Fórmula 1 se enfrenta a una nueva era de motores ‌en la ‌próxima temporada, además de los cambios en las reglas. El deporte verá autos más finos y ligeros y una división al 50% de la potencia entre la ​combustión interna (que utilizará combustible sostenible) y la energía eléctrica.

Las pruebas comenzarán a puerta cerrada en Barcelona el 26 de enero, antes de que el campeonato comience con el Gran Premio de Australia en Melbourne a principios de marzo.

Honda presentó la nueva unidad ‍de potencia para la temporada 2026 en el evento, marcando el inicio oficial de su acuerdo de suministro exclusivo con Aston Martin.

"Habrá problemas de fiabilidad, habrá todo tipo de cosas", dijo ​Stroll, añadiendo que cree que era la primera vez en la historia de la Fórmula Uno que ​los equipos se enfrentan a un nuevo chasis y unidad de potencia al mismo ⁠tiempo. "Habrá muchos problemas con los que lidiar, pero somos muy positivos".

Con información de Reuters