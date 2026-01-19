PBA denunció explotación de petróleo ilegal en las Islas Malvinas

En las últimas horas se conoció la noticia de que la empresa Navitas Petroleum and Production Limited, de origen israelí, comenzará a realizar perforaciones de petróleo - de manera ilegal - en las Islas Malvinas. Específicamente lo hará en una zona de aproximadamente 1.126 km² con potencial estimado de 3.100 millones de barriles de recursos petroleros. Al respecto, el ministro de Gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, advirtió sobre ello a través de sus redes sociales y acusó al presidente libertario, Javier Milei, de "rematar la soberanía del país".

“A la inversión ilegal en la Cuenca Malvinas anunciada por Rockhopper y Navitas, se suma ahora la adquisición del 65% de una licencia con un potencial de 3.100 millones de barriles. ¿Por qué la Cancillería ni siquiera emitió una condena formal frente a esta nueva acción violatoria de nuestra soberanía? ¿Qué intereses personales del Ejecutivo entran en conflicto permanente con los intereses nacionales en un tema tan sensible como la Cuestión Malvinas?”, expresó el funcionario.

En ese sentido, Bianco explicó que la licencia adquirida por la empresa Navitas “le permite integrar áreas, optimizar infraestructura y consolidar una plataforma extractiva offshore en la Cuenca Norte, fortaleciendo la explotación hidrocarburífera bajo ocupación ilegal británica”. “Tenemos la responsabilidad de frenar la acumulación de hechos que lesionan los intereses permanentes de todos los argentinos y estamos trabajando para eso”, remarcó el dirigente.

El 11 de diciembre pasado, es decir, antes de que se conociera dicha noticia, desde Cancillería argentina “rechazaron” la “decisión final de inversión” anunciada por las “ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento `Sea Lion´ ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina”.

“El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, indicaron en el comunicado oficial.

Una empresa sancionada por el gobierno argentino

La empresa israelí Navitas Petroleum fue sancionada y declarada clandestina por Cancillería argentina durante la presidencia de Alberto Fernández. En particular hicieron referencia a las actividades ilegales de operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la debida autorización de las autoridades competentes. La Secretaría de Energía, a través de la resolución N°240/2022, inhabilitó a la compañía a operar en la República Argentina por un plazo de 20 años.

Navitas Petroleum fue fundada en 2015 y con inicio de operaciones en 2017. Actualmente tiene en su portfolio 14 activos de petróleo y gas en especial en América del Norte, con operaciones centradas en Houston, Texas (EE.UU) y Herzliya (Israel). Además, desde 2017 la empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE). Su fundador fue Gideon Tadmor, y el actual CEO es Amit Kornhauser.