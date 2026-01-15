Alternativa para la crisis: PBA autorizó que usuarios vendan energía excedente a distribuidoras

La gestión de Axel Kicillof dio un paso fundamental para el incentivo de energías renovables en la provincia de Buenos Aires y una herramienta para abaratar los costos en la boleta de luz, en un contexto de crisis y recesión. A través de la resolución 17/2026 publicada en el Boletín Oficial, el gobierno bonaerense creó el régimen de Generación Distribuida Domiciliaria Comunitaria para fomentar las energías renovables. La nueva normativa permite que los usuarios "se asocien para generar energía renovable en conjunto, compartir la inversión y obtener un beneficio económico a partir de la energía que inyectan al sistema eléctrico".

Según se detalla del escrito, quienes quieran inscribirse en el régimen deberán anotarse en el Registro de Usuarios-Generadores (RUGER) del Organismo Control de la Energía de la Provincia de Buenos Aires. La asociación de varios usuarios para generar energía eléctrica de tipo renovable tendrá que tener una potencia mayor a los 10 Kw.

Además las personas que se asocien deberán tener puntos de suministro independientes o bien un mismo titular con dos suministros independientes entre sí, y tendrán que depender de la misma distribuidora provincial o municipal.

En diálogo con El Destape, el subsecretario de energía bonaerense, Gastón Ghioni, contó que la resolución la trabajaron durante varios meses y que fue consensuada con "las empresas de energía, las cooperativas y las cámaras del sector", para que la normativa pueda aplicarse de manera inmediata. "Lo hicimos en el marco de una política de diversificación de la matriz y transición energética que tenemos en la provincia de Buenos Aires", explicó.

Los lugares que más rédito podrán sacarle a la medida serán los parques industriales, barrios cerrados, y aquellos que posean lotes disponibles para poder instalar paneles solares. "Vemos un gran potencial en esos espacios", dijo el funcionario provincial. En ese sentido, Ghioni detalló que - en materia de energías renovables en la Provincia -, "está todo por desarrollarse", y que lo importante es "darle soluciones a las empresas y pymes".

Los detalles de la norma

La asociación de los usuarios podrá conformarse mediante un acuerdo privado o a través de la constitución de una persona jurídica. En ambos casos se debe designar a un Usuario Generador Comunitario Titular (UGC-T), y los porcentajes de participación de cada uno de los integrantes en el proyecto para que la distribuidora pueda reconocer correctamente los montos en dinero.

En el punto de conexión del equipamiento (UGC-T) se emitirá una memoria de cálculo que contendrá la cantidad de energía inyectada a la red en Kw. Ello será lo que reconozca y se acredite a los integrantes del proyecto conforme su participación. Dentro de este régimen no están comprendidos los grandes usuarios o autogeneradores del Mercado Eléctrico Mayorista.

La generación distribuida de energías renovables es el uso de fuentes de energías renovables en la generación de energía eléctrica en las redes de distribución para autoconsumo y eventual inyección de excedentes en cada hogar. Hasta ahora, la Ley de Generación Distribuida Provincial (Nº 15.325) permite a usuarios particulares instalar renovables para autoconsumo y vender excedentes.