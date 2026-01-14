Paritaria bonaerense: de cuánto fue la oferta salarial y qué dicen los gremios

La gestión de Axel Kicillof se reunió por primera vez en el año con los diferentes gremios bonaerense y realizó una oferta salarial que desde los sindicatos consideraron “insuficiente” y realizaron un “cuarto intermedio” hasta el viernes que viene. La reunión se realizó horas antes de que el iNDEC diera a conocer la inflación de diciembre que fue del 2,8%; dando una anual del 31,5%. De esta forma, el nivel de precios encadenó el séptimo mes sin bajar y la noticia vuelve a poner en duda el futuro del programa económico, que no pude controlar la curva ascendente del último semestre.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires se reunió con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), los estatales enrolados en la ley 10.430, y los judiciales. Según detallaron los gremios, el gobierno propuso una suba del 1,5% para el mes de enero. No ofreció aumento para los últimos dos meses del 2025 que habían quedado pendientes de negociación. Por ello, consideraron “insuficiente” la propuesta salarial y realizaron un cuarto intermedio hasta el viernes próximo.

En ese sentido, los gremios docentes plantearon como “prioritaria y urgente la continuidad de la negociación paritaria en la que se pueda avanzar hacia una nueva propuesta, que garantice el cierre del 2025 con la recuperación del poder adquisitivo”.

También indicaron que, de cara a la negociación 2026, es “imprescindible discutir no solo un salario que acompañe la inflación”, sino también “una recomposición que recupere lo perdido y garantice condiciones dignas para la docencia bonaerense”.

Los estatales también rechazaron la propuesta por “insuficiente”, y solicitaron “acercar una propuesta superadora correspondiente a 2025”. En la reunión estuvieron presentes representantes de los ministerios de Trabajo; Hacienda, y autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación.

Paritarias 2025/2026 en Buenos Aires: cómo fueron los aumentos

Estatales

A la fecha, desde la Federación bonaerense de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (Feggepba) - uno de los gremios más grandes - la suba salarial que obtuvieron durante el 2025, trepa al 24%. Durante el año otorgaron un 7% en febrero, 2% en marzo, 6% en mayo, 4% en julio, 2,5% de aumento a partir de agosto, y un 2,5% adicional desde octubre. También hubo un aumento excepcional en viáticos, una extensión de los aumentos a las y los jubilados, y actualización de los importes de la ayuda escolar, asignaciones familiares, y bonificaciones a profesionales.

Docentes

El gremio docente tuvo una paritaria similar. El primer aumento del año fue para los meses de febrero y marzo con un 9% acumulado. Se otorgó un 7% aplicado sobre salarios de enero y un 2% sobre marzo. El segundo tramo fue para mayo y julio. La suba fue el 10%, dividido en dos cuotas: 6% sobre los salarios de marzo, pagado con haberes de junio; y el 4% restante abonado con haberes de agosto.

La última suba fue para agosto y octubre. Los gremios aceptaron un nuevo incremento del 5% en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre. De esta manera, un maestro o maestra de grado, sin antigüedad, y con una jornada laboral de 4 horas percibe a la fecha un salario de bolsillo de $713.217,15. Así, restará cerrar los meses de noviembre y diciembre.