Paritarias ATE bonaerenses: estatales y el gobierno provincial retoman las negociaciones

El gobierno de la provincia de Buenos Aires retoma el diálogo con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para discutir una última suba del bimestre final del 2025 en el marco de las negociaciones paritarias. De esta manera, el martes 13 de enero habrá reunión entre autoridades del ministerio de Trabajo bonaerense y los sindicatos docentes - a partir de las 13 horas -, los estatales de la ley 10.430 a las 2 de la tarde, y una nueva mesa de diálogo con los judiciales a las 15 horas.

Sobre la convocatoria por parte del Ejecutivo provincial, Claudio Arévalo, secretario general de ATE Buenos Aires dijo que el llamado es la “continuidad a la discusión salarial que el gobernador se había comprometido a hacer”. En ese sentido Arévalo aseguró que “seguimos planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la continuidad de los pases a planta permanente en salud, educación y en todos los sectores dónde hay trabajadoras y trabajadores precarizados”.

Paritarias 2025/2026 en Buenos Aires: cómo fueron los aumentos

Estatales

A la fecha, desde la Federación bonaerense de Gremios Estatales y Particulares de la provincia de Buenos Aires (Feggepba) - uno de los gremios más grandes - la suba salarial que obtuvieron durante el 2025, trepa al 24%. Durante el año otorgaron un 7% en febrero, 2% en marzo, 6% en mayo, 4% en julio, 2,5% de aumento a partir de agosto, y un 2,5% adicional desde octubre. También hubo un aumento excepcional en viáticos, una extensión de los aumentos a las y los jubilados, y actualización de los importes de la ayuda escolar, asignaciones familiares, y bonificaciones a profesionales.

Paritaria docente en PBA

El gremio docente tuvo una paritaria similar. El primer aumento del año fue para los meses de febrero y marzo con un 9% acumulado. Se otorgó un 7% aplicado sobre salarios de enero y un 2% sobre marzo. El segundo tramo fue para mayo y julio. La suba fue el 10%, dividido en dos cuotas: 6% sobre los salarios de marzo, pagado con haberes de junio; y el 4% restante abonado con haberes de agosto.

La última suba fue para agosto y octubre. Los gremios aceptaron un nuevo incremento del 5% en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre. De esta manera, un maestro o maestra de grado, sin antigüedad, y con una jornada laboral de 4 horas percibe a la fecha un salario de bolsillo de $713.217,15. Así, restará cerrar los meses de noviembre y diciembre.

El 22 de diciembre pasado el gobernador Axel Kicillof recibió a más de 20 sindicatos para realizar un análisis de la situación económica y acordar una reapertura de paritarias en enero para negociar una suba por noviembre y diciembre. En ese marco, las autoridades provinciales comunicaron que “la paritaria 2025 continuará abierta y las negociaciones se retomarán en enero de 2026”.

De la reunión participaron los ministros de Economía, Pablo López, y de Trabajo, Walter Correa, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi. Por la pata gremial estuvieron SUTEBA, UPCN, ATE, FEGEPBA, FEB, AMET, SADOP, UDOCBA, UDA, AEMOPBA, AMS, SOSBA, SSP, SMHLP, APOC, AERI, SOEME, CICOP, APLA, APV, AECN, SGP, y AJB.