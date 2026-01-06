Los gremios que anunciaron aumentos para enero 2026.

De cara al nuevo año, varios gremios cerraron las paritarias para lograr un aumento salarial en enero del 2026. Esto incluye subas porcentuales, sumas fijas no remunerativas y bonos extraordinarios.

Esto se da en un contexto donde la inflación no tiene valores como en otros momentos, pero sigue siendo un condicionante para los salarios de los trabajadores, sobre todo en medio de un duro momento económico.

Los gremios que confirmaron aumento salarial para enero

Camiones : El gremio conducido por Hugo Moyano acordó una paritaria del 4,7 por ciento sobre salarios básicos para todas las categorías en enero 2026, más un adicional del 1% en febrero y un bono anual extraordinario de $840.000 pagado en cuotas.

: El gremio conducido por acordó una sobre salarios básicos para todas las categorías en enero 2026, más un adicional del y un pagado en cuotas. Vigiladores de seguridad privada: Por un lado el gremio FATRASEP cerró incrementos progresivos mensuales, llevando el salario conformado de Vigilador General a $1.644.650 en junio 2026, mientras que UPSRA logró la incorporación al básico del plus extraordinario de $25.000 abonado en diciembre 2025, manteniendo la escala homologada.

Médicos de clínicas, sanatorios y hospitales privados : Tanto AMRA como AMAP anunciaron un aumento salarial del 1,5 por ciento acumulativo para enero, así como una suma fija no remunerativa de $70.000 en enero 2026.

: Tanto AMRA como AMAP anunciaron un aumento salarial del 1,5 por ciento acumulativo para enero, así como una suma fija no remunerativa de $70.000 en enero 2026. Aceiteros : FTCIODyARA y SOEA San Lorenzo notificaron sobre el nuevo salario básico inicial para peón, que será de $2.344.000 a partir del primer día del año.

: FTCIODyARA y SOEA San Lorenzo notificaron sobre el a partir del primer día del año. Metalúrgicos (UOM): Los trabajadores tendrán un incremento del 4,2 por ciento remunerativo + $15.000 no remunerativos en enero 2026; $25.000 no remunerativos en febrero y marzo 2026.

(UOM): Los trabajadores tendrán un en enero 2026; $25.000 no remunerativos en febrero y marzo 2026. Empleados de comercio (FAECYS): El gremio anunció una suma fija no remunerativa de $100.000 mensuales ($40.000 existente + $60.000 nueva) para enero, febrero y marzo 2026, incorporada al básico en abril 2026.

Trabajadores de entidades deportivas y civiles (UTEDYC): Comunicaron subas en convenios hasta enero 2026 ( incrementos trimestrales del 8-9% según convenio, con tramos que alcanzan enero; cubre mutuales, clubes, gimnasios y AFA).

(UTEDYC): Comunicaron ( según convenio, con tramos que alcanzan enero; cubre mutuales, clubes, gimnasios y AFA). Maestranza (SOM): El gremio logró un cierre del acuerdo trimestral con vigencia hasta enero 2026 (parte del 9,68% total distribuido en tramos previos , con extensión implícita).

(SOM): El gremio logró un cierre del acuerdo trimestral con vigencia hasta enero 2026 (parte del , con extensión implícita). Empleados del vidrio (SEIVARA): Incremento del 2,5% acumulativo en enero 2026.

(SEIVARA): Incremento del acumulativo en enero 2026. Visitadores médicos (AAPM y FAAProMe): Salario básico de $1.577.333,93 en enero 2026 (vigente hasta mediados de 2026).

Estos acuerdos reflejan una tendencia hacia negociaciones trimestrales o semestrales con cláusulas de revisión frecuentes para acompañar la evolución económica. La mayoría de los convenios fueron homologados entre noviembre y diciembre de 2025.