Paritarias estatales: cuánto cobran los trabajadores en enero 2026

Cuánto cobran los estatales

Los trabajadores estatales nacionales comienzan enero de 2026 con una nueva actualización salarial producto del acuerdo paritario alcanzado entre el Gobierno nacional y los sindicatos del sector público. El entendimiento incluye un incremento adicional del 5%, que se incorpora al esquema salarial vigente y se liquida con los haberes correspondientes a este mes.

Este aumento forma parte de la revisión de la paritaria que originalmente había establecido una recomposición del 35%, distribuida entre 2025 y comienzos de 2026. En el marco de esa revisión, el Gobierno resolvió adelantar tramos previstos para los últimos meses de 2025 y sumar esta cuota adicional en enero, en un contexto de alta inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Salarios con aumento estatales

El 5% de enero se suma así a los aumentos ya otorgados en los tramos previos y se aplica sobre los salarios básicos vigentes, impactando en todos los adicionales y conceptos habituales. Además, las partes acordaron mantener abierta una instancia de revisión, que permitirá reanalizar la pauta salarial en función de la evolución de la inflación y de las condiciones económicas generales.

Desde los gremios estatales remarcan que, si bien el incremento representa una mejora respecto de los salarios de cierre de 2025, la recomposición sigue por detrás del aumento del costo de vida, especialmente en los niveles más bajos de la escala salarial.

Empleados estatales con aumento en enero

Fuerte rechazo sindical al aumento salarial de los funcionarios del Poder Ejecutivo

En paralelo al aumento para los trabajadores estatales, el Gobierno nacional dispuso un incremento salarial del 89,8% para los funcionarios del Poder Ejecutivo, a través del decreto 931/25, lo que generó un fuerte repudio por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Desde el gremio calificaron la medida como una “obscenidad”, al considerar que se trata de un privilegio para la dirigencia política en medio de una profunda crisis social y económica. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue especialmente crítico con la decisión oficial. “Es una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino. Son unos caraduras y sinvergüenzas”, sostuvo el dirigente, y acusó al Gobierno de utilizar el Estado en beneficio propio. “No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”, afirmó.

Aguiar también denunció la existencia de una doble vara salarial dentro del sector público. “Para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos ante un verdadero salariazo de la patronal en el sector público”, señaló, en contraste con la situación de los trabajadores estatales y los jubilados, cuyos ingresos —remarcó— no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

Según explicó ATE, el aumento otorgado a los funcionarios surge de la acumulación de los mismos porcentajes aplicados en la paritaria central del Convenio Colectivo de Trabajo 214, correspondientes al período comprendido entre enero de 2024 y julio de 2025, lo que totaliza una suba del 89,8%. Desde el sindicato cuestionaron que esos incrementos se consoliden plenamente para los funcionarios mientras los trabajadores de base continúan reclamando salarios que permitan llegar a fin de mes. “Llegaron prometiendo terminar con la casta y hoy lo que vemos es un verdadero doctorado en casta”, ironizó Aguiar.

ATE adelantó que el tema será tratado en el próximo plenario nacional del gremio, donde podrían definirse nuevas acciones gremiales en rechazo a la medida y en reclamo de una recomposición salarial más equitativa para los trabajadores del Estado.