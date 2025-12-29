Con el comienzo del nuevo año entra en vigencia otro tramo de los aumentos salariales acordados en las últimas paritarias. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Federación De Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y los estatales nacionales de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) definieron o negocian los próximos aumentos que impactarán en la escala salarial que entrará en vigencia en enero de 2026.

Luego de un 2025 marcado por negociaciones tensas y acuerdos escalonados, enero de 2026 encuentra a varios gremios clave con aumentos ya definidos en paritarias, mientras que otros todavía esperan reabrir la discusión salarial. estatales, UOM, Comercio y Sanidad inician el año con subas confirmadas, mientras que la UOCRA aún no tiene incrementos cerrados para el primer mes del año.

Paritarias de Empleados de Comercio (FAECyS): último aumento del acuerdo vigente

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) aplica en enero de 2026 el último tramo del acuerdo paritario firmado para el período agosto 2025–enero 2026.

El entendimiento establece un incremento total del 6%, distribuido en seis tramos mensuales del 1% no acumulativos, calculados sobre los salarios básicos de junio de 2025. En enero se liquida el sexto y último 1%.

Además, los trabajadores continúan percibiendo una suma fija no remunerativa, que se paga mensualmente y se incorporará al salario básico a partir de febrero de 2026. Este refuerzo también impacta en el cálculo de presentismo, antigüedad, aguinaldo e indemnizaciones.

En el salario de diciembre de 2025 los empleados de comercio percibirán una suma fija no remunerativa de $60.000, que deberá abonarse dentro del mismo mes. Para el primer trimestre de 2026, el acuerdo prevé un refuerzo mensual mayor: entre enero y marzo, los trabajadores cobrarán $40.000 más $60.000 por mes, lo que totaliza $100.000 mensuales

Paritarias UOM hoy: con aumento confirmado para enero 2026

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) comienza 2026 con un nuevo incremento salarial ya homologado dentro del acuerdo paritario vigente.

Desde el 1° de enero de 2026, los trabajadores metalúrgicos reciben un aumento del 4,2% remunerativo, que se aplica sobre los salarios básicos de convenio de las ramas comprendidas en el CCT 260/75. A este incremento se suma una asignación no remunerativa de $15.000, que refuerza el ingreso de bolsillo.

Esta suba se agrega a los aumentos escalonados y sumas fijas aplicadas a lo largo de 2025 y eleva las escalas salariales al inicio del nuevo año.

Paritarias Sanidad (FATSA): últimas noticias, con aumento confirmado

Los trabajadores de la sanidad nucleados en la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) perciben en enero de 2026 (a cobrar en febrero) un aumento del 1,5% acumulativo, que se suma al ajuste aplicado en diciembre de 2025 , que se verá en los salarios en los primeros días de enero 2026.

Este incremento forma parte del esquema de actualizaciones acordado para el cierre de 2025 y el comienzo de 2026, luego de varios meses de negociaciones con subas moderadas y asignaciones no remunerativas.

Paritarias UOCRA hoy: qué va a pasar con los salarios en enero 2026

En el caso de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), no hay un aumento salarial confirmado para enero de 2026. El gremio cerró incrementos y sumas no remunerativas en los salarios de octubre y noviembre 2025, pero dejó pendiente la definición de los salarios correspondientes a diciembre 2025 y enero 2026.

Las partes deberán volver a reunirse en mesa paritaria para definir si habrá nuevas subas, sumas fijas o una recomposición adicional en función de la inflación.