El Gobierno otorgó un aumento salaral a estatales y ATE rechazó la oferta

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la oferta del Gobierno de 2% en diciembre y un bono por única vez de $ 50.000 en la paritaria de la Administración Pública Nacional.

Ante esta situación, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, indicó: “El regalo para estas fiestas de parte del Gobierno, finalmente fue una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”. Y agregó: "En el 2025 quedamos 14 puntos por debajo de la inflación y desde que asumió Milei perdimos 4 salarios completos. Es muy difícil aceptar que existan otros sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega”.

Con esta proyección, el 2025 finalizaría con una inflación de 30,7% frente a una paritaria de 17,1%, lo que marca una diferencia de 13,6%. Además, desde que asumió Javier Milei la pérdida del poder adquisitivo ya supera el 42,2%. Ante esta situación, el sindicato exige un ingreso mínimo de $ 2.000.000 y una suma fija de $ 400.000 para recuperar el poder de compra deteriorado en los últimos dos años.

En esta línea, apuntó: “Tienen que explicar a cambio de qué firman incrementos por debajo de la evolución de los precios, cuál es la contrapartida por permitir la demolición de los ingresos. A esta altura, en el Sector Público UPCN ya es socio de la motosierra. Este aumento vergonzoso se da en medio de una inflación en ascenso y anticipa un inicio de año altamente conflictivo”.



“El equilibrio fiscal del Gobierno se asienta sobre un grave deterioro de nuestras condiciones de vida. Mientras los trabajadores no llegan a fin de mes, bajan y eliminan impuestos a las grandes empresas. Rebajan las contribuciones, reducen el impuesto a las ganancias, disminuyen los derechos de exportación al agro y eliminan los tributos a la compra de autos de alta gama”, analizó el secretario general de ATE Nacional.





De esta forma, ATE convocará a sus instancias orgánicas para definir el plan de acción: “Después de dos años los salarios en el Estado están en caída libre y la única manera de remontar ese escenario es con un aumento de emergencia que permita a todos salir de la pobreza.”.

Los incrementos salariales de los últimos 12 meses quedaron sistemáticamente ubicados por debajo de la inflación, teniendo en cuenta que el informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central proyecta una evolución de los precios de 2,2% para diciembre.