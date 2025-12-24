El Gobierno convocó a paritarias y ATE denunció ajuste: "Arruinar la Navidad"

El Gobierno prepara la convocatoria a paritarias para este viernes en la administración pública, luego de haber realizado un ofrecimiento de un aumento del 2% para diciembre y un bono por única vez de $50.000. Frente a esta propuesta, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que “Milei intenta arruinarle la Navidad a todos los estatales”.

En este contexto, el dirigente cuestionó la política salarial aplicada durante los últimos 24 meses y señaló que “los aumentos por debajo de la inflación no son impuestos por decreto, sino que aparece un sindicato (en relación a la Unión de Personal Civil de la Nación) que los acepta y se convierte en el cómplice principal del deterioro grave en las condiciones de vida de todos los empleados públicos y sus familias”. Asimismo, sostuvo que “si efectivamente se materializa este ofrecimiento y es aceptado por el otro sindicato, estamos frente a la crónica de una entrega anunciada”.

Por otra parte, Aguiar remarcó que la Canasta Básica Total medida por el Indec alcanza los $1.257.329 y que más del 70% de los estatales han quedado por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, advirtió que el pluriempleo se ha instalado en la administración pública, obligando a muchos trabajadores a desempeñarse en dos o tres empleos para cubrir las necesidades mínimas.

El dirigente también alertó que “el Estado todos los días pierde trabajadores altamente calificados” y que los salarios se convirtieron en una nueva modalidad de despido. En este marco, responsabilizó al Gobierno y al secretario General nacional de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, por la conflictividad que podría generarse si se descarga otro ajuste sobre los trabajadores.

El aumento y bono que pide de Ate en la paritaria de estatales

Finalmente, Aguiar planteó que la demanda de ATE es “clara y razonable”, reclamando un ingreso mínimo de $2.000.000 y una suma fija de $400.000 incorporada de manera permanente al recibo de haberes, con el objetivo de comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido. Desde la asunción de Javier Milei, las paritarias se ubicaron por debajo de la inflación, generando una pérdida superior al 42%, en un escenario donde el último aumento de noviembre fue de 1,1% frente a un Índice de Precios al Consumidor de 2,5%, denunciaron.