Rodolfo Aguiar apuntó contra la reforma laboral. Foto: ATE.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar celebró el acatamiento al paro nacional de los estatales y marcó un punto de inflexión en el humor social. “La paciencia se agotó”, enfatizó el dirigente gremial en la previa de la marcha de la CGT a Plaza de Mayo contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

“Hoy empieza a tronar el escarmiento en la Argentina. Estamos frente a una revancha de los que se fueron en helicóptero en el 2001. Prueba de ello es la energía que le está poniendo a la reforma laboral Patricia Bullrich”, señaló Aguiar. Desde ATE indicaron que la huelga de estatales tuvo un “acatamiento récord”, que ya supera el 93% en promedio en todo el país y pronostica una “alta concurrencia” a la movilización obrera en las inmediaciones de la Casa Rosada.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá cese de tareas y retiros de los lugares de trabajo a partir del mediodía, mientras que se espera que la marcha comience a partir de las 15. “La paciencia de los trabajadores se agotó. Esta reforma no resuelve las crisis del mundo del trabajo, la agrava”, subrayó el referente estatal.

Paro nacional de estatales: qué servicios se ven afectados

La concentración de trabajadores del Estado contra la reforma laboral será a partir de las 13 en Diagonal Norte y San Martín, al tiempo que la medida de fuerza se replicará en todas las provincias con movilizaciones a las respectivas Casas de Gobierno. Durante la jornada de protesta sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Según informaron desde ATE, también se verán afectadas la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.