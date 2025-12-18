Patricia Bullrich, con Jorge Sola y Octavio Argüello en el Senado. Foto: Gabriel Cano/Comunicación Senado.

En medio del debate por la reforma laboral que impulsa el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, se dispone a analizar las modificaciones que la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) le acercaron en el marco de la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

A pesar de las diferencias con las centrales obreras con relación a la reforma en la legislación laboral que propone el presidente Javier Milei, la ex titular del ministerio de Seguridad planteó en diálogo con TN que ya recibió el documento con los cambios en la norma que pretenden ambas terminales sindicales. Bullrich relató que el encuentro se concretó luego de algunos intercambios previos, ya que los referentes gremiales habían manifestado inicialmente su intención de asistir después de la movilización de hoy a Plaza de Mayo contra los cambios en materia de regulación del trabajo que proponen los libertarios.

Durante la reunión, los dirigentes de la CGT y la CTA expresaron su “oposición en general” al proyecto, una postura que, según señaló la funcionaria, el oficialismo ya conocía, pero consideró valioso escucharla de manera directa. La titular del plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado reiteró que la expectativa oficialista es tener dictamen de comisión “entre hoy y mañana”. También indicó que este jueves va a continuar la ronda de expositores.

Los miembros de las centrales obreras habían participado de la reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta, encabezada por Bullrich, donde expusieron su postura sobre la iniciativa del Gobierno, a la que consideran “regresiva” y “contraria a la Constitución”. Por la CGT, estuvieron presentes este miércoles en ese escenario Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, mientras que por la CTA integró la comisión Hugo Yasky.

Patricia Bullrich y Hugo Yasky. Foto: Comunicación Senado-

¿Cómo sigue el debate por la reforma laboral?

Una vez finalizada la ronda de reuniones prevista para este jueves, el oficialismo avanzará en la negociación con los bloques aliados con el objetivo de reunir las firmas necesarias para emitir dictamen y habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto del Senado una semana más tarde, donde LLA buscará obtener la media sanción.

En el marco de la discusión legislativa, Bullrich debió reordenar el cronograma de la iniciativa oficialista el miércoles pasado, durante la reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque, a raíz de la demora del Poder Ejecutivo en el envío del proyecto al Senado.

El texto original que ingresó al Senado quedó rápidamente sujeto a revisiones y cambios, a partir de planteos formulados por los bloques “dialoguistas” con el gobierno de Milei.

En caso de que se logre firmar dictamen de mayoría, la titular del bloque libertario podría capitalizar una victoria política relevante en su debut como articuladora del oficialismo en el Senado. En ese escenario, será determinante la posición que adopten la UCR y el PRO, fuerzas cuyo respaldo aún generaba interrogantes.

