Gasly le ganó al argentino en la F1 2025.

La temporada de la Fórmula 1 2025 llegó a su final en el Gran Premio de Abu Dhabi con la victoria de Max Verstappen en el Circuito Yas Marina y la consagración de Lando Norris, quien se quedó con el título por solo dos puntos sobre el neerlandés. Ahora, a unas semanas del cierre del campeonato del mundo, la máxima categoría publicó el mano a mano de cada escudería, es decir, cómo quedaron repartidas las victorias personales entre compañeros de equipo.

Debido a su posición en la tabla de constructores, Alpine se encuentra en el fondo del listado, donde no se consideró el hecho de que Jack Doohan haya estado presente en las primeras seis fechas del calendario. Tal es así la F1 solamente tuvo en cuenta la comparativa entre Pierre Gasly y Franco Colapinto, quien logró imponerse en siete de las 18 fechas que compartió con el francés en esta temporada.

El informe emitido por la máxima categoría refiere especialmente a los resultados en las carreras, donde el pilarense terminó delante del piloto galo en Mónaco, Canadá, Hungría, Países Bajos, Singapur, Estados Unidos y Qatar. Ahora bien, lo cierto es que la F1 le contó como triunfo a Gasly el GP de Gran Bretaña, en el que “Fran” no pudo iniciar la carrera por un desperfecto en el A525, por lo que en realidad llegaron a competir entre sí en 17 oportunidades.

Por ser su primer año en Alpine, Colapinto tuvo un buen rendimiento en cuanto a la efectividad sobre su compañero, sobre todo si se compara con otros equipos con pilotos más consolidados en el certamen. Por ejemplo, Lance Stroll solamente le ganó ocho carreras a Fernando Alonso, que se impuso en 16 ocasiones con el Aston Martin, mientras que Charles Leclerc superó en 18 oportunidades a Lewis Hamilton en Ferrari.

Claro que el caso de mayor diferencia se lo queda Red Bull, con Max Verstappen y sus 21 victorias sobre Yuki Tsunoda, quien debutó con la escudería austriaca en la tercera fecha y solamente quedó delante del neerlandés en el GP de Austria por el abandono del campeón. En el otro extremo, la dupla más pareja fue la de Haas, con 12 victorias personales por lado para Oliver Bearman y Esteban Ocon.

El mano a mano de los pilotos en la F1 2025.

Los números de Colapinto en la F1 2025

Con la temporada finalizada, la Fórmula 1 hizo un breve informe del año que tuvo Franco en cuanto a sus estadísticas, en el cual se puede ver que completó 17 Grandes Premios y dio un total de 1049 vueltas. En relación con esto, el argentino se perdió 382 vueltas, 330 debido a que no estuvo en las primeras seis fechas del año y las restantes a causa de que no pudo largar en el GP de Gran Bretaña por una falla en el A525.