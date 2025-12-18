Marcha de la CGT a Plaza de Mayo: horarios y mapa de cortes para este jueves 18 de diciembre

La marcha de la CGT de este jueves hacia Plaza de Mayo en contra de la reforma laboral tendrá cortes desde el mediodía en el centro de Buenos Aires, con epicentro en el Obelisco y Plaza de Mayo. El acto central está previsto para las 15 horas. En este marco, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de la Ciudad confirmaron a El Destape la aplicación del protocolo antipiquetes.

“Habrá un operativo en conjunto con el Ministerio de Seguridad de Nación y se conformará un comando unificado. El personal policial presente estará desplegado en toda la zona de la manifestación que se irá monitoreando hasta su desconcentración”, detallaron en diálogo con este medio.

Marcha de la CGT a Plaza de Mayo: Mapa y principales cortes oficiales

Según la información difundida por medios y autoridades de seguridad, los principales cortes serán:

- Plaza de Mayo

- Punto de concentración principal desde las 15 hs.

- Calles cerradas: Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Avenida de Mayo, y alrededores de la Casa Rosada.

- Obelisco (Av. 9 de Julio y Corrientes)

- Concentración de columnas sindicales y sociales desde el mediodía.

- Cortes en Av. 9 de Julio, Corrientes y Diagonal Norte.

- Avenidas principales afectadas

- Av. de Mayo: cerrada desde temprano por columnas que marchan hacia Plaza de Mayo.

- Av. Belgrano y Av. Independencia: afectadas por el ingreso de columnas desde el sur.

- Av. Entre Ríos y Av. Callao: afectadas por columnas provenientes del Congreso.

Marcha de la CGT: otros puntos de concentración

- Sindicatos y organizaciones sociales se reunirán en esquinas estratégicas del microcentro (Diagonal Sur, Paseo Colón, Lima).

- Se esperan cortes intermitentes en accesos a la Ciudad, especialmente Puente Pueyrredón y Puente La Noria.

En este marco, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de la Ciudad confirmaron la aplicación del protocolo antipiquetes, con presencia de fuerzas federales y porteñas en los accesos y puntos neurálgicos. En este marco, recomendaron evitar el tránsito por el microcentro porteño desde el mediodía hasta la finalización del acto. En tanto, el paro nacional de ATE acompañará la jornada, lo que impacta en la atención de organismos públicos.

