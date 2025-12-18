Jalil descartó un bono para estatales y pidió el mayor consenso para que se apruebe la reforma laboral

Tras brindarle los votos de sus diputados al gobierno de Javier Milei para darle media sanción al proyecto del Presupuesto 2026, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, descartó un bono de Fin de Año para empleados estatales y volvió a apoyar la reforma laboral impulsada por el oficialismo al asegurar que "es importante que salga con el mayor consenso posible".

El mandatario Jalil fue un actor clave para que la gestión libertaria avance contra los derechos del pueblo: el catamarqueño mantuvo reuniones con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras la jura de los representantes legislativos, tres diputados de su provincia rompieron el bloque y crearon Elijo Catamarca. De esta manera, LLA pasó a ser la primera minoría en la Cámara de Diputados.

En una sesión maratónica, la Cámara baja aprobó en general la iniciativa, aunque el oficialismo no logró sostener el Capítulo XI, que incluía el artículo 75 y proponía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

En ese marco, los legisladores catamarqueños emitieron votos diferenciados según los tramos del debate. La iniciativa obtuvo en general 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girada al Senado sin el capítulo XI, luego de que ese apartado fuera rechazado con 123 votos en contra, 117 a favor y dos abstenciones. En tanto, los diputados Fernando Monguillot, Sebastián Nóblega y Fernanda Ávila, integrantes del bloque que diagramó Jalil, votaron a favor del proyecto en general y de los artículos restantes, pero rechazaron el capítulo XI.

Recompensa: Jalil recibió fondos de ATN de Milei y valoró la Ley de Glaciares

En lo que va de diciembre, los Aportes el Tesoro Nacional (ATN) a las provincias aumentaron un 50% con respecto a los fondos girados en los 11 meses previos, y 6 gobernadores aliados recibieron $66.500 millones. Jalil fue uno de los beneficiados por Milei: el mandatario confirmó que Catamarca tuvo un ingreso de $10.500 millones y adelantó que "una parte de ellos" se va "a usar para ayudar a los intendentes a pagar aguinaldo y también para que pague el aguinaldo la Provincia”. “Vamos a acompañar parte y parte con los ATN, vamos a darle a algunos municipios que estén necesitados”, afirmó en diálogo con la prensa.

El Gobierno utilizará parte del monto que envió la administración libertaria en concepto de para ayudar a que “algunos” de los jefes comunales puedan afrontar la segunda cuota del aguinaldo para sus trabajadores. "Uno consigue cosas y es bueno que se pueda definir este tipo de ayudas, que también nos permiten avanzar con obras”, señaló. En ese sentido, destacó proyectos como la obra del acueducto de Quirós y resaltó que la colaboración con jefes comunales de distintos signos políticos “es parte de la democracia”.

En tanto, Jalil también valoró positivamente la reforma a la Ley de Glaciares y pidió que avance, vía nota firmada como titular de la Mesa del Litio junto al sanjuanino Marcelo Orrego. “Es muy buena” la calificó el gobernador, y comentó que junto a su par de San Juan solicitaron que se "trate y que vuelva la potestad de delimitar los glaciares a su origen", porque la "Constitución nacional indica que los recursos naturales son de las provincias”. En este sentido, indicó que si las provincias toman: “La decisión sobre los permisos, tanto de agua como de medio ambiente, es correcto que se avance; esa ley es muy importante para recuperar la potestad de las provincias”.