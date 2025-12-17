Fin de año crítico para Zdero: atraso en el pago del aguinaldo y a proveedores chaqueños

La gestión del gobernador de Chaco, Leandro Zdero, llega al cierre del año con cuentas complicadas y dificultades para cumplir con sus compromisos. En medio de un equilibrio fiscal frágil y un rojo presupuestario alarmante, se confirmó que ministros, secretarios, subsecretarios y directorios de entes no cobrarán el aguinaldo hasta enero, cuando perciban su sueldo.

Esta decisión se suma a un escenario creciente de tensiones económicas y financieras en la provincia. Además, existen atrasos en el pago a proveedores a pesar de que los salarios no son los más altos del país. Distintos medios locales, entre ellos Chaco Ahora, advierten por el desequilibrio en las cuentas públicas, lo que refleja un panorama financiero deteriorado y una dependencia significativa de recursos externos para cumplir con obligaciones corrientes.

El mandatario chaqueño viajó hace menos de un mes a Buenos Aires para reunirse en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de buscar respaldo político y apoyo para su plan fiscal y productivo, además de coordinar la articulación institucional con el Ejecutivo nacional.

En ese encuentro, enfatizó la necesidad de establecer “previsibilidad y reglas claras” para el desarrollo económico de la provincia y del país, así como de continuar el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas que, según fuentes oficiales, implica recortes y revisión de contratos.

Sin embargo, mientras el discurso oficial apela a la colaboración nacional y al reacomodamiento fiscal, Chaco sufre los efectos de la presión salarial, la acumulación de obligaciones impagas y la falta de liquidez suficiente para afrontar los compromisos más inmediatos de fin de año.

En ese panorama crítico, el gobernador le copia el modelo de ajuste al presidente Javier Milei: en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados provincial, el oficialismo aprobó el proyecto de Ley 2343/24, que incrementa el aporte personal del 2% y eleva al 2,5% el aporte de los funcionarios de los tres poderes del Estado, incluidos cargos electivos, autoridades superiores y directores de empresas con participación estatal. Además, aumenta la contribución del Estado Provincial, Municipal, Ecom Chaco SA y el Fondo de Jubilaciones, en los mismos porcentajes.

Zdero cambia su gabinete: asume un diputado que criticó las candidaturas testimoniales

En medio de cuestionamientos a su gestión, Zdero movió el tablero: oficializó cambios en su Gabinete y confirmó la incorporación de dos nuevos ministros. El mandatario radical eligió a Julio Ferro para encabezar el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y a Diego Gutiérrez, quien pasará a conducir el Ministerio de Desarrollo Humano.

El Ejecutivo encuadró las modificaciones en “una nueva etapa de gestión” orientada a fortalecer la administración pública, garantizar el orden, profundizar políticas educativas, robustecer el sistema de salud y ampliar la seguridad en todo el territorio provincial. Sin embargo, Zdero no solo le copia el modelo económico al Presidente, sino también una práctica que profundiza la desconfianza en el sistema electoral.

Ferro, abogado y hasta ahora asesor legal de la Gobernación, fue electo diputado provincial en los comicios de octubre, pero no accederá a su banca tras aceptar la convocatoria del gobernador. Desde su nuevo rol encabezará la estratégica cartera encargada de la institucionalidad, el diálogo político, la justicia y los derechos humanos.

Su desembarco no pasa desapercibido: durante la campaña de 2025 había cuestionado con dureza la candidatura testimonial de Jorge Capitanich, cuando el entonces gobernador compitió para diputado provincial sin intención de asumir. “Se burló de la gente”, afirmó en aquel momento en diálogo con medios locales. Y agregó: “Esas candidaturas testimoniales son una burla a la voluntad popular”.

Ferro, quien pedía que todos los candidatos firmaran un compromiso para asumir como legisladores, ahora será ministro. El deber quedó en el cajón y la coherencia en el olvido.