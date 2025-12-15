La iniciativa se extenderá desde este lunes 15 hasta el viernes 19 de diciembre, de 17 a 19.

La empresa concesionaria de la red de subte de Buenos Aires, Emova, presentó su propuesta navideña para los usuarios del transporte público porteño: la visita de Papa Noel en el vestíbulo de la estación Las Heras de la Línea H.

La iniciativa se extenderá desde este lunes 15 hasta el viernes 19 de diciembre, de 17 a 19, donde los más pequeños podrán sacarse una foto con la legendaria figura, dejarle su carta en un buzón y disfrutar del espacio que celebra el espíritu de la festividad litúrgica. Además, habrá un panel con ilustraciones para que los niños coloreen, transformándolo en un mural colaborativo con diseños relacionados con el Subte y la Navidad.

Papá Noel en el Subte: desde cuándo y en qué estación se podrá vivir el espíritu navideño

La llegada de Papá Noel a la red de Subte Emova será de acceso libre y buscará brindar a las familias una experiencia cercana, inclusiva y lúdica, fomentando la participación en esta actividad creativa y afianzando el vínculo con los usuarios y toda la comunidad a través de este recuerdo navideño.

Papá Noel llega en Subte