Vuelve una estación icónica de la línea A y el subte suma más servicios: qué cambia en diciembre

Bajo el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones, llevado a cabo por Subterráneos de Buenos Aires, son varias las estaciones que han dejado de prestar su servicio con el objetivo de que se les realicen tareas de renovación y mantenimiento. Como parte de este proyecto, una de las paradas que se mantuvo cerrada por más de tres meses fue la estación Río de Janeiro, de la Línea A. Ya finalizadas las obras de renovación sobre esta estación ubicada en el barrio de Caballito, Río de Janeiro volverá a su funcionamiento habitual a partir de este viernes 12 de diciembre.

Esta obra incluyó trabajos de impermeabilización, pintura, recambio total de pisos, nuevas luces LED, renovación de señalética, la instalación de una nueva boletería, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos. Todo esto con el objetivo de mejorar la infraestructura y la experiencia de los usuarios durante el viaje.

Por su parte, son seis las estaciones que aún continúan cerradas por remodelaciones bajo el mismo plan de renovación, estas son: Congreso y Loria (Línea A), Uruguay y Malabia (Línea B) y, Plaza Italia y Agüero (Línea D). Al mismo tiempo, hay trece estaciones que ya han sido remodeladas como parte de este proyecto.

Las estaciones "puestas en valor" hasta el momento por el Plan de Renovación Integral, a las que ahora se sumará Río de Janeiro, son:

Línea A : Castro Barros, Lima y Acoyte.

: Castro Barros, Lima y Acoyte. Línea B : Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel.

: Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel. Línea C : San Martín.

: San Martín. Línea D : Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo

: Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo Línea E: Jujuy.

De la misma manera, se han renovado trece paradores del Premetro y han iniciado las licitaciones para la renovación de las estaciones Medrano, Ángel Gallardo, Lavalle, Independencia, General Urquiza y Entre Ríos.

El Subte extiende sus horarios por eventos masivos

En diciembre, las líneas D y H extenderán sus servicios para facilitar el regreso a casa de los distintos eventos masivos que se realizarán en la ciudad este mes.

De esta forma, los días viernes 12, sábado 13, miércoles 17 y jueves 18, la Línea D funcionará hasta la 1:30 AM, beneficiando a quienes asistan a los recitales de María Becerra y Airbag, que se llevarán a cabo en el Estadio Monumental.

Por otro lado, el sábado 20 de diciembre, tendrá lugar en la Capital Federal el ya reconocido espectáculo Párense de Manos, el que se realizará en el estadio de Huracán, motivo por el cual la Línea H del subte ofrecerá un servicio especial hasta las 2:00 AM.