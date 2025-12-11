Levantan un programa de El Trece a un mes del estreno

Cancelaron un programa de El Trece a dos meses de su estreno

La señal de El Trece atraviesa semanas de movimiento interno y, en ese contexto, uno de sus programas más recientes quedó fuera de la pantalla apenas un mes después de su debut. Tarde o Temprano, el ciclo conducido por María Belén Ludueña, llegará a su fin tras una decisión tomada en conjunto con las autoridades del canal, en medio de una marcada baja de rating y cambios en la grilla.

El programa había salido al aire el 10 de noviembre con un formato que abarcaba desde las 14:45 hasta las 16:30. Pero, a los pocos días, la emisora recortó su duración: pasó a terminar a las 16:00 como parte de un reajuste motivado por la audiencia en descenso. Esa modificación fue interpretada como la primera señal de alerta sobre el futuro del ciclo.

Finalmente, el 11 de diciembre, El Trece confirmó que Ludueña optó por cerrar su programa de manera anticipada. En Puro Show (eltrece), Pampito explicó los motivos: “Es una decisión de ella. María Belén está embarazada, y le costó mucho conseguirlo. Llegaron a un acuerdo con las autoridades del canal”. Según relató, la conductora se mostró especialmente cuidadosa con su equipo —Fernanda Iglesias, Gonzalo Aziz, Pampa Mónaco y Silvia Fernández Barrio— y buscó que su salida no afectara su continuidad laboral.

Qué programa reemplazaría a María Belén Ludueña

La salida de Tarde o Temprano ya puso en marcha otro movimiento dentro de El Trece. A través de X, Ángel de Brito confirmó cuál será el próximo formato que ocupará ese horario: “El Trece LEVANTA el programa Tarde o Temprano, por baja audiencia. Termina a fin de mes y será reemplazado por un programa de cocina”. Por ahora, no trascendieron detalles sobre el contenido, el nombre ni quién estará al frente de la nueva propuesta culinaria.