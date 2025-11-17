Una figura de El Trece confesó las internas en el canal: “Algunas diferencias”

Una figura de El Trece habló de las internas en el canal.

Desde que Mujeres Argentinas dejó de emitirse, circularon múltiples versiones sobre discusiones, roces y desacuerdos entre las panelistas. En ese contexto, María Belén Ludueña decidió hablar por primera vez del tema tras su desembarco en Tarde o Temprano, el magazine que hoy conduce en El Trece durante la tarde.

Los rumores habían comenzado meses atrás, cuando Evelyn Von Brocke abandonó el ciclo. Aunque públicamente se explicó que la decisión tenía que ver con horarios y logística por la distancia con el canal, el episodio quedó teñido por la polémica pregunta que la periodista le hizo al legislador Roberto García Moritán y que, según se dijo, habría generado malestar en el entorno de Ludueña.

El clima se tensó aún más cuando, en otra emisión, Amalia Díaz Guiñazú expresó al aire que sentía que no la dejaban hablar. Aquella frase sorprendió a todos en el estudio y dejó a Ludueña visiblemente afectada, aunque luego ambas aclararon que se trataba de distintas maneras de trabajar y no de un problema personal.

La palabra de de María Belén Ludueña y su palabra sobre las tensiones en El Trece

Frente a todo ese ruido mediático, Ludueña lo resumió de manera directa en diálogo con La Nación: “Con mis compañeras me llevé siempre muy bien. Había algunas diferencias también de criterio al aire, formas de trabajar tal vez distintas, pero todas me han escrito para desearme éxito y yo les respondí”. Y destacó especialmente un vínculo: “Me llevo una amiga, que es un montón… construí una relación muy linda con Silvia Fernández Barrio”. Para cerrar, la conductora dejó en claro que mucho de lo que se dijo no tenía anclaje real: “Creo que se decía todo eso porque vende el tema de las mujeres que se pelean”.