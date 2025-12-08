Duro golpe para River: se quedó afuera de la Copa Libertadores 2026

El 2025 fue una temporada para olvidar en River Plate, un club que invirtió mucho dinero en los últimos mercados de pases pero que no logró plasmar esa inversión en un rendimiento colectivo sólido ni en resultados deportivos positivos. En este caso, tras la derrota de Boca ante Racing, el conjunto Millonario volvió a tener un mal momento ya que se quedó afuera de la proxima Copa Libertadores y ahora jugará la Copa Sudamericana.

El final del año mostró un club golpeado, con derrotas como local ante equipos de menor jerarquía c omo Deportivo Riestra y Sarmiento, además de caídas dolorosas frente a Boca Juniors y Racing, este último con un dominio marcado desde la actitud y el empuje. Marcelo Gallardo, que desde su llegada en 2014 había construido una era exitosa para River, atraviesa su peor año al frente del equipo.

River no dependía de sí mismo para acceder a la Libertadores 2025. En la tabla anual quedó cuarto, detrás de Rosario Central, Boca Juniors —ambos ya clasificados— y Argentinos Juniors. Ahora el equipo se quedó afuera debido a que Boca se quedó afuera y para llegar a la copa intternacional, River necesitaba que campeonara el conjunto xeneize.

A meses de que el Mundial se quede con la atención de los hinchas, son varios los jugadores que buscarán asegurarse una gran cantidad de minutos que les permita ser convocados y así estar presentes en el certamen. Este es el caso de Nicolás De la Cruz que no está viviendo un buen presente en el Flamengo de Brasil y que comenzó a sonar como un posible candidato a reforzar a River Plate de cara al 2026.

Si se repasa la ficha de la final de la Copa Libertadores, el volante uruguayo se quedó en el banco de suplentes y no ingresó ni un solo minuto en la final que se disputó en Perú. Esto permite entender que no goza de gran consideración en el cuerpo técnico de Filipe Luís. Además, se debe sumar que hace poco fue víctima de un rumor que lo presentaba con un estado físico delicado y a nada de verse obligado a retirarse de la actividad profesional.