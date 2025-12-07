Athletic Bilbao vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

El próximo miércoles 10 de diciembre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), PSG visita a Athletic Bilbao en el estadio la Catedral, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Champions.

Así llegan Athletic Bilbao y PSG

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions

Athletic Bilbao viene de empatar ante Slavia Praga por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 9 goles marcados y 4 en el arco rival.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions

PSG viene de vencer a Tottenham en casa por 5 a 3. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 derrota. Además, marcó un total de 19 goles y 8 le han convertido.

Horario Athletic Bilbao y PSG, según país