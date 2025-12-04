Las 6 negociaciones de River para sumar refuerzos en el mercado de pases: estos son los millones de dólares que gastará

El Muñeco pidió que River inicie gestiones por seis jugadores

El mercado de pases de verano de River va a presentar dos particularidades, debido a que Marcelo Gallardo buscará contratar jugadores bajo una etiqueta bastante especial y con un presupuesto que se intentará respetar de gran manera. Esto último permite entender porque se le dará mayor lugar a los jóvenes que se encuentran en la Reserva. No solo para completar al plantel, sino por los talentos que comienzan a pedir más minutos de calidad.

Lo primero a mencionar es que la intención del "Millonario" en esta nueva ventana de transferencias es que buscará sumar a sus refuerzos mediante la calidad de préstamos que dispongan de opciones de compra. En caso de que el jugador no rinda con la banda roja sobre su pecho se va a regresar su ficha. Mientras que un buen rendimiento dará pie a que se negocien la adquisición del pase. Una medida que está alentada para evitar gastos exagerados en incorporaciones como Matías Galarza que llegó hace poco y podría marcharse en enero por no cumplir con las expectativas.

El representante de Ascacibar estuvo en el Monumental en la tarde del martes

Por otro lado, se desprende que River tiene destinado un presupuesto que rondará entre los 25 y 30 millones de dólares para la captación de refuerzos. Si bien, se buscará sumar a préstamo, hay puestos en los cuales se considera hacer una compra. Uno es el delantero, y el restante se vincula con el de volante central que quedó libre después de que se tomara la decisión de no renovarle el contrato a Enzo Pérez. En tanto que Juan Portillo pasará a ser considerado como una rueda de auxilio o zaguero central dependiendo del rival.

También se podría incorporar a zaguero central, porque Marcelo Gallardo le notificó a Paulo Díaz y Sebastián Boselli que se encuentra dentro de la lista de transferibles para la temporada 2026. En caso de que se reciba una propuesta formal que sea aceptable, los dos se marcharán y la defensa quedará con Lautaro Rivero y Martínez Quarta como opciones, ya que Germán Pezzella recién se recuperará de la lesión de rotura de ligamentos semanas antes del Mundial 2026.

Las seis negociaciones que River tiene abiertas

Hasta el momento, River tiene iniciadas seis conversaciones para quedarse con los servicios de jugadores que son del gusto de Marcelo Gallardo y que sonaron en el mercado de pases invernal. Lo particular es que se está negociando de manera formal para adquirir las fichas de dos volantes centrales como son Fausto Vera del Atlético Mineiro y Santiago Ascacibar de Estudiantes de La Plata. Este último tendría ganas de cambiar de aires, pero demandará una compra que rondaría en los 10 millones. Mientras que el primero podría sumarse a préstamo.

Por otro lado, el "Millonario" quiere quedarse con los servicios de Gianluca Prestianni del Benfica, Luciano Gondou Zenit y Julio Soler Bournemouth en calidad de prestados por una temporada, además de que se coloque una opción de compra por una parte considerable de la ficha. Los tres casos exponen la particularidad de que sus clubes no ven viable a la chance de que regresen al fútbol argentino.

Además, se debe sumar que Enzo Francescoli viajó a Uruguay en las últimas horas para mantener una conversación formal con José Luis Palma, presidente de Liverpool, por la ficha de Kevin Amaro. "Vale 10 millones de dólares el 70% del pase. Las distancias por ahora son insalvables", expresó el mandatario en DSports. Aunque confirmó que van a continuar negociando.