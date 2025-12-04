Álex Pelao emocionó a todos con su dura confesión al momento de irse de MasterChef Celebrity.

Álex Pelao quedó eliminado de MasterChef Celebrity este último miércoles 3 de diciembre, luego de ser el peor plato en la gala de eliminación. Tras quedar en el mano a mano decisivo con Marixa Balli, el jurado (compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui) se decantó por "Cachaca", lo que significó el adiós para el comediante.

Previo a quitarse el delantal, los tres jueces le brindaron unas cálidas palabras. "Álex, me encanta tu mirada a la vida, te felicito por todo lo que hiciste. Tus pasos fueron breves pero contundentes", comentó el dueño de Cucina Paradiso. Su colega especializado en la pastelería, en tanto, lo ponderó por ser "una persona tal talentosa" y aseguró que está muy contento de "que te hayas animado a entrar a MasterChef".

Quien lleva adelante Tegui, en tanto, manifestó: "Aprendimos a querer a todos los Álex que tenés adentro. No estoy muy seguro si conozco al verdadero, pero creo que vi una partecita. Sos alguien extremadamente talentoso, dejás mucho acá en MasterChef con nosotros y esperamos haber aportado a tu carrera. Te vamos a estar mirando y siguiendo, muchas gracias".

El mano a mano final fue entre él y Marixa Balli.

Wanda también aportó lo suyo: "Bueno Álex, la verdad es que no te conocía tanto, pero sos talentoso. Nos divertiste mucho, tus compañeros te quieren un montón. Ojalá que si algún día me pasa algo, o no estoy, o tengo un turno que me impide venir, puedas estar acá reemplazándome porque lo hiciste bastante bien. Te vamos a extrañar todos un montón en estas cocinas".

Álex Pelao hizo emocionar a todos con su dura confesión

"Siento un poco de impotencia y enojo con no haber estado a la altura", mencionó el comediante en producción, aunque delante de todos comentó estar muy agradecido. Sin embargo, la emoción le ganó y tuvo que detenerse. "Me cuesta mucho bajar de la cáscara que se te va armando al presentarte con la gente. Más allá de todo lo que es el programa en sí, esto es hermoso. El vínculo también que vas generando con algo tan cercano como es la comida, algo con lo que yo particularmente tuve mucho conflicto siempre, con trastornos alimenticios".

Luego de esa confesión, señaló: "A partir de estar en esta experiencia, en MasterChef, empecé a mejorar un poco el vínculo, a conectarme un poco más con el momento de comer, con simplemente darle una cuota de valor. Yo particularmente lo capitalizo en eso. Ni hablar del grupo hermoso que son".

Sus compañeros, visiblemente conmocionados, lo aplaudieron y fueron a abrazarlo. "Lo vamos a extrañar, tipo bárbaro", comentó Cachete Sierra. "Va a ser duro acostumbrarnos a convivir sin él y sus 78 personalidades", sostuvo La Joaqui.