La CGT se reúne con gobernadores para limitar la reforma laboral en el Congreso

El triunvirato de la CGT se reunirá con gobernadores que lideran el bloque legislativo de Provincias Unidas para ganar apoyo con el objetivo de limitar el avance de la reforma laboral en el Congreso. La idea de la central obrera es definir una serie de puntos intocables a la hora del debate legislativo, una vez que el Gobierno difunda la letra fina del proyecto.

Según pudo saber este medio, el triunviro tendrá un encuentro este mediodía con Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut) en una de las sedes de las provincias en la Ciudad de Buenos Aires. Del cónclave se espera, de parte del sindicalismo, el señalamiento de ejes que no puedan ser golpeados por el proyecto del Gobierno, como el concepto de ultraactividad.

Ante la fuga de diputados del bloque de Unión por la Patria y la recomposición del Congreso tras las elecciones de octubre, la nueva distribución de poder legislativo es favorable para el gobierno de Javier Milei. Por eso, la central obrera sabe que deberá tejer acuerdos con otras fuerzas para lograr un dique de contención que limite la reforma regresiva que planea La Libertad Avanza.

De acuerdo a un informe de la consultora La Sastrería, el bloque de Provincias Unidas en la Cámara de Diputados contendrá a 22 legisladores, mientras que en el Senado tendrá a 12 representantes. Las proporciones ubican a los gobernadores como árbitros de futuras discusiones.

Reforma laboral: qué le preocupa a la CGT

Los cosecretarios generales Cristian Jerónimo y Jorge Sola coincidieron en que la iniciativa oficial carece de sentido práctico y que la central obrera no fue convocada a un ámbito auténtico de negociación.

En primer lugar, Jerónimo subrayó que “mientras el Gobierno no convoque y no genere un espacio de diálogo junto a quienes representamos los intereses de los trabajadores, no vamos a acompañar ninguna reforma que signifique un retroceso”. El dirigente, que además encabeza el Sindicato del Vidrio (SEIVARA), señaló que la información que conocen sobre los puntos de la reforma proviene de “estudios jurídicos vinculados al sector empresario” y que esos planteos “son completamente regresivos”.

También reivindicó la validez de los convenios colectivos como “una herramienta que hasta ahora ha dado muy buenos resultados”, y mencionó los acuerdos alcanzados en ramas como la petrolera y la automotriz.

Por su parte, Jorge Sola afirmó que “hasta el momento, todo lo que conocemos sobre la reforma laboral son versiones extraoficiales. Fuimos citados para hablar del tema, pero no mucho más que eso”. En diálogo con Futurock, el referente del Sindicato del Seguro criticó la falta de instancias de discusión: “Haber ganado una elección no te habilita a avanzar sin límites con cualquier reforma laboral”.

En esa misma línea, Sola añadió que tras la reunión del Consejo de Mayo la CGT manifestó “una profunda preocupación por una reforma marcada por un fuerte sesgo ideológico y escaso pragmatismo”. A su juicio, antes de abordar cambios en la legislación laboral debería impulsarse “una reforma impositiva y recién después encarar una modernización del mundo del trabajo”.