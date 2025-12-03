Tiene solo 20 habitantes, playas gigantes y queda a 5 horas de CABA: el balneario ideal para descansar en el verano 2026

A la hora de planificar las vacaciones de verano 2026, muchas personas buscan destinos tranquilos, lejos del ruido típico de la ciudad. En ese mapa de lugares poco conocidos en Buenos Aires aparece Arenas Verdes, un balneario súper pequeño ubicado en el sudeste bonaerense. Un dato sumamente llamativo es que cuenta con tan solo 20 habitantes permanentes y una costa prácticamente virgen. Además, se encuentra a tan solo cinco horas de CABA y es de muy fácil acceso.

Situado entre Necochea y Miramar, y perteneciente al partido de Lobería, Arenas Verdes se encuentra a unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El acceso combina ruta y caminos rurales, lo que refuerza ese carácter aislado que lo hace tan particular. Rodeado de médanos, bosques y un océano abierto que se extiende sin interrupciones, este destino invita a bajar el ritmo desde el primer minuto.

Qué hacer en Arenas Verdes

Para quienes buscan un destino diferente para el verano 2026, este balneario es una alternativa ideal. No hay hoteles de gran escala ni restaurantes masivos, sino cabañas familiares, un camping municipal y pequeñas proveedurías que funcionan principalmente en temporada alta.

Se puede disfrutar de playas amplísimas de 10 kilómetros de arena para caminar, correr, andar en bicicleta o practicar pesca. También hay un bosque costero perfecto para realizar caminatas y avistar aves. Además, los atardeceres de Arenas Verdes son un postal ideal para aficionados de la fotografía.

A pesar de su tamaño mínimo, Arenas Verdes mantiene una fuerte identidad comunitaria. Durante el resto del año, la vida transcurre en absoluto silencio: no hay semáforos y no llega la señal de celular en varias zonas. Esta misma particularidad lo convierte en un destino único en la provincia de Buenos Aires, ideal para quienes buscan alejarse de lo urbano sin necesidad de viajar demasiado lejos.

Cómo llegar

Saliendo desde CABA y viajando en auto, la mejor forma de llegar por la Ruta Provincial 2 . Al pasar Mar del Plata, hay que tomar la Ruta Provincial 88. Desde Lobería, el recorrido final se hace por un camino de tierra de unos 25 kilómetros.