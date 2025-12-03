Brasil–Patagonia en un solo vuelo: la nueva ruta que ya genera expectativa.

La conectividad aérea entre Brasil y el sur argentino sumará un capítulo histórico en 2026. La aerolínea brasileña GOL anunció el lanzamiento de una nueva ruta directa entre San Pablo y Ushuaia, un enlace inédito que promete redefinir el flujo turístico hacia la Patagonia y que ya despierta entusiasmo en ambos países.

La compañía, que este año celebró dos décadas de operaciones en Argentina, incorporará por primera vez un vuelo sin escalas al Fin del Mundo. Se tratará de un servicio estacional que operará durante buena parte del invierno 2026, coincidiendo con el período de mayor demanda turística. Los tickets ya están disponibles y la ruta se integrará al programa de temporada alta junto con el regreso de los vuelos de GOL a Bariloche.

El objetivo de la aerolínea es expandir las opciones de vuelos directos hacia destinos de montaña muy atractivos para los viajeros brasileños y facilitar el acceso a las experiencias de nieve, lagos y naturaleza de Tierra del Fuego. La conexión con el Aeropuerto de São Paulo/Guarulhos garantiza una afluencia sostenida de visitantes desde distintas ciudades del continente.

Para el sector turístico fueguino, el anuncio representa un impulso sin precedentes. Dante Querciali, presidente del Instituto Fueguino de Turismo, celebró la novedad: “Esta nueva ruta permitirá que más turistas brasileños nos visiten y puedan disfrutar de la nieve y las maravillas naturales de este lugar único”, aseguró.

Cómo será el vuelo San Pablo – Ushuaia

La operación se realizará con aeronaves Boeing 737 de última generación, con capacidad para 176 pasajeros. El vuelo directo tendrá una duración aproximada de seis horas y funcionará entre el 7 de julio y el 29 de agosto de 2026, con tres frecuencias semanales: martes, jueves y sábados.

Además de atraer turismo internacional, la ruta podría beneficiar a residentes del sur argentino, que podrán llegar a San Pablo de manera rápida y con conexiones a múltiples destinos internacionales. El anuncio de Ushuaia no llega solo. GOL confirmó el restablecimiento de su clásica ruta estacional entre São Paulo y Bariloche para el invierno 2026, un destino clave para familias y grupos que buscan nieves, excursiones y propuestas invernales. Así, la aerolínea consolida su presencia en la Patagonia y reafirma su compromiso con el mercado argentino.