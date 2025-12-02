"La cooperación salva territorios": Quintela destacó el trabajo de los brigadistas contra el incendio de los últimos días

Tras una semana intensa de trabajos en conjunto para mitigar los incendios concentrados en la capital riojana, el gobernador Ricardo Quintela publicó en sus redes sociales un agradecimiento al Servicio del Manejo del Fuego por su compromiso con la integridad y salud de los riojanos y riojanas.

A través de su perfil de X (ex Twitter), el primer mandatario riojano publicó: "Quiero agradecer a Andrés Bosch, coordinador de la región centro del Servicio del Manejo del Fuego, y a todo su equipo, por colaborar con nuestros brigadistas para contener los incendios forestales de los últimos días, reforzando tareas con el helicóptero y la avioneta hidrante".

"Nuestro reconocimiento por su trabajo manteniendo la seguridad de todas y todos los vecinos de las zonas afectada, el trabajo conjunto, la entrega y la valentía de cada equipo demuestran que la cooperación y la solidaridad salvan territorios y protegen comunidades", concluyó su comunicado.

Cómo continúa la situación del incendio

Desde el Comité Operativo de Emergencia de La Rioja informaron que dos térmicas generaron puntos de fuego activos en la zona oeste y sur de la ciudad capital, en esas zonas se encuentra trabajando el avión hidrante perteneciente al Servicio Federal de Manejo del Fuego para controlar las zonas de incendio.

En este sentido, desde Defensa Civil del Gobierno de La Rioja informaron a la comunidad que los incendios que afectan actualmente a la zona Sur de la Capital continúan siendo atendidos por su equipo junto a brigadistas, bomberos, fuerzas de seguridad y demás organismos especializados que integran el operativo.

Bajo esta contexto, expresaron su agradecimiento por las muestras de solidaridad de los vecinos, pero se solicitó a los mismos no concurrir al lugar del incendio para colaborar de manera espontánea. Debido a que el personal que se encuentra trabajando en el terreno está debidamente asistido y cuenta con todo el soporte logístico necesario, por lo que no se requiere ningún tipo de aporte o asistencia por parte de civiles.

"La presencia de vehículos particulares y de personas que intentan colaborar, aunque surge del compromiso comunitario, dificulta las tareas de combate, obstaculiza la circulación de los equipos de emergencia y representa un riesgo adicional para quienes se encuentran trabajando en la zona", indica el comunicado desde el organismo gubernamental.

Según informó el Ministro de Seguridad, Justicia y DDHH, Miguel Ángel Zárate, la Policía de La Rioja logró identificar al presunto responsable del incendio que se registró el día de ayer en la zona norte de la ciudad. Se trata de un hombre de 62 años, de apellido Rivero, vecino del sector, quien fue señalado como autor del hecho y será puesto a disposición de la Justicia en el marco del delito previsto por el artículo 189 del Código Penal (Incendio y Estragos).