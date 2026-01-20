Otro soldado muerto: encontraron sin vida a un joven de 21 años e investigan si fue un suicidio

Un soldado del Ejército Argentino fue encontrado muerto la madrugada del 16 de enero por su madre, quien irrumpió en el baño de su casa en Quilmes luego de tocar la puerta reiteradas veces y no tener respuesta. El joven, Tiziano Rene Irrqzabal tenía 21 años al momento de la muerte. Este caso representa el cuarto episodio de muerte de un miembro del Ejército Argentino en poco más de un mes.

Según el parte oficial, Tiziano fue encontrado por su madre, Natalia Pereyra, de 40 años. Según relató a miembros de la Policía Federal que llevan adelante la investigación, al regresar al domicilio en Quilmes llamó reiteradas veces a la puerta del baño y al no tener respuesta irrumpió y encontró a Tiziano "con una soga al cuello, colgado de un tirante". Luego tomó un cuchillo y cortó la soga; hizo RCP pero no logró reanimarlo.

Al menos cuatro muertes más en los últimos dos meses

En las últimas semanas se encendió la alarma por el aumento de casos de suicidios en la filas del Ejército. El más resonado el año pasado fue el un efectivo de personal militar que cumplía funciones de seguridad en el predio de Residencia Presidencial de Olivos. El joven tenía 21 años y también se quitó la vida.

El efectivo del personal militar -identificado como Rodrigo Gómez- que cumplía funciones de seguridad en el predio fue hallado sin vida en uno de los puestos internos y de inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se convocó a los servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento en el lugar.

Dos días después de ese caso, en Corrientes encontraron muerto a otro soldado que estaba cumpliendo funciones en el cuartel de Monte Caseros. Fue identificado como un suboficial llamado Juan Javier Pereyra, de unos 50 años. "El Ejército Argentino lamenta comunicar el fallecimiento del Suboficial Principal Juan Pereira, quien fue hallado sin vida en horas de la madrugada del día 17 de diciembre, en instalaciones del cuartel de la guarnición de Ejército Monte Caseros", indicó el Ejército en un comunicado.

Medios locales como El Libertador y Diario Época señalaron que las primeras hipótesis sobre su fallecimiento giran en torno a un posible suicidio mediante ahorcamiento. El caso actualmente está caratulado como "averiguación cáusales de muerte" e interviene la Justicia Federal y la Gendarmería Nacional. Estos medios locales también sugieren que Pereyra, oriundo de la localidad entrerriana de San Jaime de la Frontera y aficionado al running, habría tomado esta decisión por posibles problemas económicos.

Quien necesite ayuda o para alguien de su entorno cercano puede acudir al centro de salud más cercano o comunicarse las 24 horas a la línea telefónica para atención en Salud Mental: 0800 999 0091.