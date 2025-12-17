Otra muerte en el Ejército: encuentran sin vida a un suboficial en Corrientes

Apenas 48 horas después de que en la Quinta de Olivos se encuentre a un soldado muerto en un puesto interno, esta madrugada, en el cuartel de Monte Caseros, en Corrientes, fue hallado sin vida el cuerpo de otro miembro del Ejército Argentino. Fue identificado como un suboficial llamado Juan Javier Pereyra, de unos 50 años. Se investiga si, como en el caso de la Residencia Presidencial, también se habría suicidado.

"El Ejército Argentino lamenta comunicar el fallecimiento del Suboficial Principal Juan Pereira, quien fue hallado sin vida en horas de la madrugada del día 17 de diciembre, en instalaciones del cuartel de la guarnición de Ejército Monte Caseros", indicó el Ejército en un comunicado.

Medios locales como El Libertador y Diario Época señalaron que las primeras hipótesis sobre su fallecimiento giran en torno a un posible suicidio mediante ahorcamiento. El caso actualmente está caratulado como "averiguación cáusales de muerte" e interviene la Justicia Federal y la Gendarmería Nacional. Estos medios locales también sugieren que Pereyra, oriundo de la localidad entrerriana de San Jaime de la Frontera y aficionado al running, habría tomado esta decisión por posibles problemas económicos.

En el parte oficial del Ejército se detalla que en la investigación interviene el Juzgado Federal de Paso de los Libres, el cual "dio intervención al fiscal provincial de la ciudad de Monte Caseros". Además, se indicó que "en forma paralela, se han iniciado las actuaciones administrativas correspondientes al ámbito militar".

"Las autoridades militares locales se encuentran a disposición para responder requerimientos de la justicia interviniente. Finalmente, la Institución expresa públicamente su pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas", agregaron.

El caso del soldado de Olivos

Este martes, un efectivo de personal militar que cumplía funciones de seguridad en el predio de Residencia Presidencial de Olivos fue encontrado muerto en uno de los puestos. Al conocerse el caso, el Gobierno Nacional adelantó que investigan las causas del fallecimiento. Según supo El Destape, el efectivo tenía 21 años y se habría quitado la vida.

En este marco, según el comunicado oficial, el efectivo del personal militar -identificado como Rodrigo Gómez- que cumplía funciones de seguridad en el predio fue hallado sin vida y de inmediato se activaron los protocolos correspondientes y se convocó a los servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento en el lugar.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a distintas áreas de las fuerzas federales para llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. Las autoridades señalaron que la investigación se encuentra en curso y que todas las hipótesis permanecen bajo análisis.