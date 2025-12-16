Los libertarios consiguieron la firma de aliados y Diputados tratará el Presupuesto 2026

La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados le dio dictamen el presupuesto 2026 y el proyecto de ley de compromiso fiscal. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) sumó las firmas de los aliados y mañana se llevará al recinto el cálculo de gastos y recursos del año entrante, pero tendrá que lidiar con dictamenes de minoría de la oposición.

El dictamen del oficialismo del Presupuesto 2026 obtuvo 28 firmas, de las cuales seis fueron en disidencia: dos del PRO, una de la Unión Cívica Radical (UCR), una del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), una del Innovación Federal y una de Elijo Catamarca.

Las firmas en disidencia, más allá de las diferencias que puedan tener, habilitaron el tratamiento en el recinto. El interbloque del PRO, la UCR y el MID, ahora denominado Fuerza del Cambio, continúa con la cooperación con la Casa Rosada.

En el caso de Innovación Federal, tiene las jefaturas políticas del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el líder político de Misiones, Carlos Rovira. Elijo Catamarca, por su parte, tienen terminales en el jefe provincial Raúl Jalil, que escindió a sus diputados de la bancada de Unión por la Patria. Estos fueron trabajados por el Gobierno, a través del ministro de Interior, Diego Santilli.

El dictamen de mayoría recibió modificaciones en las últimas horas. El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuró a su similar de LLA, Gabriel Bornoroni, para que las haga públicas en la comisión. El cordobés se limitó a ratificar que había cambios y que se lo habían hecho "circular a la mayoría de los bloques".

En el artículo 75 del dictamen modificado, se establece la derogación de la ley 27.793 de declaración de emergencia en discpacidad, y la 27.795, de financiamiento universitario. Las dos normas habían sido aprobadas por el Congreso en 2024 y vetadas por el presidente Javier Milei. El diputado de Unión por la Patria Pablo Yedlin denunció que "hay una falta de respeto insitucional" y "de republicanismo" por parte del oficialismo.

Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría, en el que se garantizaron estas leyes vetadas y el aumento y bono a jubilados, el sostenimiento del régimen de zona fría, el fondo de incentivo docente y financiamiento de obras públicas. Financiamiento y automaticidad de las cajas jubilatorias no transferidas.

También el interbloque de Provincias Unidas presentó su dictamen, que era el que había promovido Encuentro Federal con la conformación anterior de la comisión. Este también incluía el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica y en discapacidad. Según informó el diputado Nicolás Massot informó que se le agregó la ampliación de cupo de la ley de devolución de IVA a la inversión de capital y el ajuste por inflación de los quebrantos.

Por otra parte, el oficialismo también logró dictamen del proyecto de ley del denominado "compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", que establece penas a funcionarios y legisladores que impulsen iniciativas que promuevan el déficit fiscal. LLA logró 28 firmas, de las cuales cuatro fueron en disidencia. No hubo defensas al proyecto por parte de LLA del proyecto.

Al igual que con el presupuesto, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría. Según remarcó el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman, con el proyecto del oficialismo "el único gasto que está garantizado con esta regla es el pago a los acreedores" y no así las jubilaciones y la obra pública.

Entre algunos de los puntos, se señaló que la regla fiscal funciona como "un fondo anticíclico que obliga al Estado a ahorrar en momentos de bonanza y a amortiguar los momentos de crisis" y, también, se establece "un tope a la deuda en moneda extranjera del Estado Nacional, así como plazos mínimos de permanencia a la entrada y salida de capitales".