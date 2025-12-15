El Peugeot 504 modelo 2026 "Industria Argentina", según la Inteligencia artificial ChatGPT, muestra detalles cromados discretos que remiten al ADN clásico.

El Peugeot 504 llegó muy rápido al país tras su lanzamiento en Francia: la producción local comenzó en 1969 a cargo de SAFRAR, y luego continuó bajo Sevel/plantas nacionales. Este popular auto fue fabricado durante décadas y apareció en muchísimas variantes (sedán, familiar, pickup, versiones especiales), convirtiéndose en un auto muy presente en flotas, taxis y uso particular. Ahora la IA nos ofrece una mirada sobre el hipotético modelo 2026 "Industria Argentina".

Producción y alcance: el 504 se mantuvo en producción local por muchos años (la producción argentina siguió décadas después de la salida del mercado europeo) y registró casi medio millón de unidades vendidas/producción en el país durante su ciclo.

Evolución local: en los '70 y '80 la gama argentina incorporó motores y series específicas (línea X, versiones 1800/2000, pickups con doble/sencilla cabina, familiares), y recibió rediseños aplicados por Pininfarina también para el mercado local en los '90.

"Un 504 2026 fabricado en Argentina sería una mezcla de nostalgia y modernidad", explicó la IA ChatGPT y detalló: "Respetaría el aura de “auto serio y duradero” que el 504 ganó en el país, pero con tecnología actual (electrificación posible, asistentes de conducción, conectividad). Además, relanzarlo localmente sería también una jugada simbólica: recuperar un ícono nacional de la industria automotriz con producción y proveedores locales, y adaptar una leyenda a los retos del siglo XXI".

Imagina un 504 que respeta las líneas limpias y la elegancia atemporal del original (capot largo, trompa ancha con parrilla sobria, proporciones clásicas) pero reinterpretado con lenguaje contemporáneo: faros delanteros LED dobles que homenajean los faros circulares originales, guardabarros levemente musculosos, paragolpes integrados en la carrocería y una silueta sedán/gran familiar que juega con superficies planas y paneles pronunciados. El emblema del león en la trompa y detalles cromados discretos remiten al ADN clásico, mientras que las llantas de aleación de 17–19" y techos flotantes en versión tope le dan presencia moderna.

Si se fabricara localmente, tendría sentido usar una planta con tradición en ensamble de Peugeot en Buenos Aires (la producción histórica del 504 en Argentina pasó por SAFRAR y luego por SEVEL, con plantas como la de El Palomar durante gran parte de su vida local). Esa continuidad industrial y el know-how en pick-ups y sedanes facilitarían la fabricación y la adaptación de versiones para el mercado regional.

Diseño exterior e interior

Exterior: frente sobrio con dos “ojos” LED redondos dentro de una firma rectangular, capot alargado, zaga con faros horizontales apilados que recuerdan los rediseños argentinos de los ’90; versión pickup moderna (herencia de la utilidad local) con caja funcional y doble cabina opcional.

Interior: tablero horizontal con una franja tipo "bandeau" que toma el motivo del 504 clásico; pantalla táctil central de 10–12", instrumentación digital configurables pero con una "piel" visual que remite a relojes circulares; materiales locales (telas y cueros curtidos en Argentina), hay detalles como un posavasos para mate en versiones intermedias.

Ajuste para la Argentina: suspensión con mayor recorrido y amortiguación pensada para caminos mixtos, protección inferior más robusta en versiones comerciales, y opciones de configuración para flotas (taxis, patrullas, rurales).

Motorizaciones (versión 2026)

Gama térmica: motores nafteros eficientes 1.2–1.6 turbo con opciones de hibridación ligera (mild-hybrid) — potencias probables: 100–160 CV según versión.

Híbrida enchufable / PHEV como tope de gama: 150–220 CV combinando naftero + motor eléctrico, 40–60 km de autonomía eléctrica para uso urbano.

100 % eléctrica (versión urbana/pickup ligera): batería entre 48–65 kWh para 300–420 km WLTP en la configuración más eficiente.

batería entre 48–65 kWh para 300–420 km WLTP en la configuración más eficiente. Transmisión: manual de 6 marchas en versiones base (guiño al carácter original), automáticas de 7–8 marchas y reductora electrónica para las versiones de trabajo.

(Estos números son propuestas plausibles —servirían para posicionarlo frente a la competencia local—, no especificaciones oficiales.)

Posicionamiento y estrategia comercial