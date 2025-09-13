El histórico Peugeot 504 vuelve en su modelo 2025: este es el auto "hecho en Argentina"

Cómo sería el Peugeot 504 hecho con inteligencia artificial.

El Peugeot 504 vuelve en su potencial modelo 2025 a través de la inteligencia artificial del Chat GPT. El auto que combina nostalgia y modernidad, manteniendo su porte elegante y su carácter robusto, pero con la eficiencia de motores eléctricos e híbridos, interiores digitales de alta gama y un diseño que mezcla pasado y futuro. Sería ideal para quienes aman los clásicos, pero no quieren resignar tecnología ni confort.

Diseño exterior

El 504 versión 2025 mantendría la silueta alargada y elegante que lo caracterizó, con un frente imponente y parrilla horizontal reinterpretada con el nuevo logo de Peugeot. Las ópticas rectangulares clásicas se modernizaría en formato LED estilizado, evocando su mirada icónica. La carrocería tendría versiones sedán y SUV crossover, ambas con líneas sobrias y aerodinámicas.

Interior y confort

El habitáculo buscaría conservar el espíritu amplio del 504 original, pero con materiales premium sostenibles. Asientos de cuero ecológico, pantallas flotantes de 12” para tablero digital y multimedia con conectividad total. El i-Cockpit característico de Peugeot seguiría presente, pero con inspiración retro en el volante y detalles cromados que remiten al diseño original.

Motorización

El 504 2025 ofrecería opciones híbridas enchufables y 100% eléctricas, pensadas para combinar rendimiento y sustentabilidad. En la versión eléctrica, podría montar baterías de más de 400 km de autonomía y motor de 200 CV. Para mercados más tradicionales, se sumarían versiones híbridas suaves con 1.6 turbo.

Seguridad y tecnología

Incorporaría lo último en ADAS (asistencias a la conducción): frenado automático, control de carril, piloto semiautónomo en rutas y estacionamiento inteligente. Además, tendría estructura reforzada, airbags múltiples y conectividad 5G para actualizaciones remotas.

Este es el modelo que imaginó la inteligencia artificial.

Versión deportiva

El “504 GTi 2025” sería la reinterpretación más pasional: tracción trasera, 300 CV eléctricos y un look inspirado en las viejas versiones de competición que brillaron en rallies africanos.