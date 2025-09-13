EN VIVO
El histórico Peugeot 504 vuelve en su modelo 2025: este es el auto "hecho en Argentina"

El tradicional Peugeot 504, furor en Argentina, vuelve en su modelo 2025. Cómo es el auto hecho con inteligencia artificial.

13 de septiembre, 2025 | 17.44

El Peugeot 504 vuelve en su potencial modelo 2025 a través de la inteligencia artificial del Chat GPT. El auto que combina nostalgia y modernidad, manteniendo su porte elegante y su carácter robusto, pero con la eficiencia de motores eléctricos e híbridos, interiores digitales de alta gama y un diseño que mezcla pasado y futuro. Sería ideal para quienes aman los clásicos, pero no quieren resignar tecnología ni confort.

Diseño exterior

El 504 versión 2025 mantendría la silueta alargada y elegante que lo caracterizó, con un frente imponente y parrilla horizontal reinterpretada con el nuevo logo de Peugeot. Las ópticas rectangulares clásicas se modernizaría en formato LED estilizado, evocando su mirada icónica. La carrocería tendría versiones sedán y SUV crossover, ambas con líneas sobrias y aerodinámicas.

Interior y confort

El habitáculo buscaría conservar el espíritu amplio del 504 original, pero con materiales premium sostenibles. Asientos de cuero ecológico, pantallas flotantes de 12” para tablero digital y multimedia con conectividad total. El i-Cockpit característico de Peugeot seguiría presente, pero con inspiración retro en el volante y detalles cromados que remiten al diseño original.

Motorización

El 504 2025 ofrecería opciones híbridas enchufables y 100% eléctricas, pensadas para combinar rendimiento y sustentabilidad. En la versión eléctrica, podría montar baterías de más de 400 km de autonomía y motor de 200 CV. Para mercados más tradicionales, se sumarían versiones híbridas suaves con 1.6 turbo.

Seguridad y tecnología

Incorporaría lo último en ADAS (asistencias a la conducción): frenado automático, control de carril, piloto semiautónomo en rutas y estacionamiento inteligente. Además, tendría estructura reforzada, airbags múltiples y conectividad 5G para actualizaciones remotas.

Este es el modelo que imaginó la inteligencia artificial.

Versión deportiva

El “504 GTi 2025” sería la reinterpretación más pasional: tracción trasera, 300 CV eléctricos y un look inspirado en las viejas versiones de competición que brillaron en rallies africanos.

