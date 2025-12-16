Luis Majul cuestionó a Pedro Rosemblat tras su discurso en los Martín Fierro: "Cada vez..."

Luis Majul cuestionó a Pedro Rosemblat por su discurso en los Martín Fierro.

"Compartimos la terna con excelentes programas, a mí particularmente me produce especial alegría ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE, es mi favorito", expresó Pedro Rosemblat en su discurso luego de que Industria Nacional (Gelatina) recibiera el Martín Fierro del Streaming al mejor programa político. Desde luego, esto generó una enorme repercusión tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación: hubo quienes lo criticaron y quienes lo aplaudieron.

Uno de los que cuestionó su accionar fue Luis Majul, quien en el programa que conduce en El Observador señaló que "le gusta cada vez menos" la inclusión de cuestiones políticas en este galardón. "Se ganó el Martín Fierro y se lo dedicó a Carajo, que está bancado con los fondos reservados... ", deslizó primeramente, notablemente hastiado y con un silencio breve. "Yo estuve en varios Martín Fierro. ¿Vos sabés que cada vez me gusta menos la proclama política? Mirá que yo vengo de la política...", exclamó. Sin embargo, en las redes sociales le propinaron un "carpetazo".

Pedro Rosemblat lanzó un picante comentario contra Carajo al recibir el Martín Fierro del Streaming.

Luis Majul y la ocasión en que hizo una "proclama política" en los Martín Fierro

Los internautas le recordaron al periodista que hubo una ocasión, de la cual ya se cumplen 15 años, en que aprovechó el Martín Fierro que recibió La Cornisa como "Mejor programa periodístico" para enviarle un mensaje tanto a Cristina Fernández de Kirchner como a Nestor Kirchner.

"Quisiera pedirles muy respetuosamente a la Presidenta de la Nación y al ex presidente Kirchner que tengan la generosidad de repudiar con energía los escraches y los ataques, las descalificaciones que venimos sufriendo muchos periodistas de parte de grupos que se definen como oficialistas y de colegas que utilizan el canal público que pagamos todos, no para informar, sino para hacer propaganda", había señalado aquella vez el trabajador de prensa.