Alemania refuerza su compromiso con la defensa de Ucrania con un plan de 10 puntos

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, hace un gesto junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, después de que este firmara un libro de visitas en el Palacio Bellevue en Berlín, Alemania

Alemania intensificará su compromiso con la defensa de Ucrania a través de empresas conjuntas, una mayor integración en el mercado y posibles garantías federales de inversión, según un plan de 10 puntos presentado el lunes durante la visita a Berlín del presidente Volodímir Zelenski.

Los líderes europeos han tratado de enviar un mensaje a Donald Trump de que el continente respalda a Ucrania, ya que el presidente estadounidense ha intentado acelerar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra de Ucrania de casi cuatro años.

"Una industria de defensa ucraniana fuerte es crucial para la defensa contra la guerra de agresión de Rusia y es un elemento importante de las garantías de seguridad para disuadir futuras agresiones rusas", dice el documento, compartido durante el viaje de Zelenski a Berlín como parte de las continuas conversaciones de paz con enviados estadounidenses el lunes.

Ambos países cooperarán más estrechamente en investigación relacionada con la defensa, empresas conjuntas y adquisiciones, y Alemania, el mayor apoyo de Ucrania en Europa, estudiará el uso de garantías federales de inversión, según el comunicado.

También se examinará la adquisición conjunta de equipos de defensa de fabricación ucraniana para proteger el espacio aéreo de la OTAN en el marco de la iniciativa Sky Shield Initiative (Escudo Europeo del Cielo), en particular drones interceptores.

Según el plan, ambos ministerios de Defensa mantendrán consultas periódicas de alto nivel, y se establecerá en Berlín una oficina de enlace para la industria de defensa ucraniana, la Ukraine Freedom House, con el fin de reforzar los vínculos con la industria.

Alemania también reforzará su presencia de agregados militares en Kiev e intensificará los intercambios de expertos, según la declaración.

Alemania y Ucrania también adoptarán medidas exhaustivas para evitar la corrupción, según el comunicado, reconociendo la preocupación de Occidente por el mayor escándalo de corrupción de la guerra de Kiev, que provocó la dimisión de dos ministros y del jefe de gabinete de Zelenski.

Con información de Reuters