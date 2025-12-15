Cuánto dinero ganará la Selección Argentina por jugar la Finalissima ante España

La Finalissima tiene grandes chances de jugarse en Qatar

De cara a la ventana de partidos internacionales de marzo, la Selección Argentina cuenta con grandes chances de enfrentarse mano a mano con España en el marco de la Finalissima. Un certamen que reúne al campeón de América con el de Europa en un duelo que dispone de carácter oficial. En la previa se desprende que la AFA podría recibir una considerable cifra de dinero por tan solo participar del duelo que se jugaría lejos del territorio argentino.

Hasta el momento, la organización de este duelo que anticipa una final del Mundial 2026 todavía no se encuentran confirmada pero hay detalles que permiten pensar que en las próximas semanas se haría un anuncio. Esto es producto de que la Real Federación Española de Fútbol llegó a un acuerdo en sus negociaciones para recibir un ingreso de 3 millones de euros (3.53 millones de dólares) por disputar los 90 minutos. Los medios españoles señalan que se trata de una ganancia histórica por tratarse de un solo encuentro.

La copa nuevamente se disputará lejos del continente americano.

Por lo tanto, se estima que la AFA buscará celebrar un contrato similar que deje una ganancia por tan solo poner el equipo dentro del campo de juego. No obstante, está lejos del dinero que se percibió por el partido que se disputó durante la fecha FIFA de noviembre frente a Angola. De acuerdo con lo mencionado en Sport News Africa, el encuentro amistoso habría dejado una ingreso de 12 millones de dólares.

¿Dónde y cuándo se jugaría la Finalissima 2026 entre Argentina y España?

Hasta el momento, la organización de la Finalissima entre Argentina y España se daría en la ventana de partidos internacionales correspondientes a la ventana de marzo. Se cree que la sede sería el Estadio Icónico de Lusail de Qatar, donde se disputó la final de la edición 2022 del Mundial. Mientras que la fecha sería el viernes 27 de marzo, con horario a confirmar.

El enojo de Lionel Scaloni por la Finalissima

No todos se encuentran de acuerdo con la organización de la Finalissima, debido a que Lionel Scaloni se encuentra enojado con la posibilidad de que el partido contra España se lleve a cabo en la ventana previa al Mundial 2026. Una derrota puede provocar un enorme efecto en las emociones de los jugadores. "Hubiese preferido no jugar la Finalissima antes del Mundial. Ganar es muy difícil y hacerlo contra selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial. Vamos a trabajar mucho en los meses que nos quedan, hay que tener fortuna de que no haya lesiones", expresó el entrenador en charla con TNT Sports hace un tiempo.

¿Un amistoso en la previa?

Por otro lado, se desprende que la Argentina tendría grandes chances de sumar minutos frente a Senegal en la previa del partido contra España. Un encuentro frente a una selección clasificada al Mundial y que será de gran utilidad para retocar aquellos detalles que puedan marcar la diferencia dentro del campo de juego. También es fundamental para que el cuerpo técnico tenga mayor claridad al momento de armar la lista definitoria de cara al certamen que lo tendrá midiendo fuerzas ante a Argelia, Austria y Jordania.