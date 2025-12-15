"Es una esperanza más": la decisión sobre el caso de los jubilados desaparecidos en Chubut que trajo optimismo a la familia

Juana Inés Morales (69) y Alberto Pedro Kreder (79) desaparecieron en Chubut el pasado 11 de octubre y siguen siendo intensamente buscados por la policía de toda la provincia. La pareja de jubilados salió de Comodoro Rivadavia con destino a Camarones para pasar un día de campo, pero luego de ese día no se supo más nada de ellos.

Ahora bien, este lunes se abrió una luz de esperanza para su familia. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, dispuso una importante recompensa para aquellas personas que aporten datos útiles sobre Juana y Alberto.

Según informaron desde la cartera de Seguridad de la provincia, la recompensa será de $5.000.000 millones de pesos. El objetivo es que cualquier ciudadano -sin haber intervenido en hechos delictivos- tenga algún tipo de información sobre los jubilados, se acerque a las autoridades y diga todo lo que sabe.

Para la familia tanto de Juana como de Alberto, esta medida significa un "avance" en la búsqueda de sus seres queridos. De hecho, Laura Kreder, hija de Alberto, sostuvo que espera que esta noticia "motive a alguien que haya visto algo y todavía no se animó a hablar".

"Necesitamos una pista, algún dato, algo que nos abra una puerta", expresó la mujer.

El hallazgo del auto de la pareja de jubilados

Desde que inició la búsqueda de Juana Morales y Alberto Kreder hace poco más de dos meses, la policía solo logró encontrar la camioneta Toyota Hilux, con la que viajaban ese sábado 11 de octubre rumbo a Camarones.

El vehículo apareció en una zona de difícil acceso en Cañadones de Visser. Estaba cerrada con llave y no había signos de violencia. Las autoridades hallaron en el automóvil: dinero, una bolsa de dormir, una carpa, comida y agua.

Por el momento, la fiscalía maneja diversas hipótesis: un presunto accidente, un doble homicidio o que hayan desaparecido por decisión propia.