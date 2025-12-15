Caso Pablo Laurta: elevan a juicio la causa por el doble femicidio

En el marco de la causa que investiga el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, el Fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar de Córdoba, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio oral del caso. El mismo tiene como principal acusado a Pablo Laurta, expareja de Giardina y líder del grupo Varones Unidos, donde se encargaba de promover ideas misóginas.

Según la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), a Laurta se le imputarán los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género; violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad, por los cuales deberá enfrentar un debate oral y público.

El sospechoso fue detenido en la provincia de Entre Ríos mientras llevaba consigo a su hijo de 5 años, a quien habría secuestrado luego de matar a tiros a su ex pareja y a su ex suegra.

Por el momento, Laurta se encuentra detenido con prisión preventiva por los delitos que se le imputan. El hombre se encuentra en el penal de Cruz del Eje y aún espera una segunda imputación proveniente de la provincia de Entre Ríos, por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacios, a quién Laurta habría asesinado luego de que el hombre lo trasladara, con el objetivo de atar cabos sueltos y mantenerse impune de los posteriores asesinatos de Giardina y Zamudio.

El crimen de Laurta en Entre Ríos

Mientras avanza la investigación por el doble femicidio perpetrado por Laurta en Córdoba, el acusado tiene una segunda causa que tramita en la provincia de Entre Ríos. La misma tiene al líder de Varones Unidos como el principal sospechoso del homicidio del remisero Matías Sebastián Palacios.

La noche del 7 de octubre, días antes de los femicidios, Laurta y Palacios se encontraron en la terminal de Concordia. El uruguayo le habría solicitado al remisero que lo traslade hasta la provincia de Santa Fe, viaje por el cual pagaría 1,5 millones de pesos

Las cámaras de seguridad de un maxikiosco captaron el momento en que Laurta se subió al vehículo de Palacios; a su vez, el análisis de estos registros permitió establecer que el Toyota Corolla fue en primera instancia hacia el sur de la provincia; se encaminó por la ruta 22 en dirección a Federal y luego regresó a la autovía ruta 14.

Posteriormente, el automóvil abandonó la ruta principal y se movió por caminos de ripio, viajando por rutas secundarias hasta llegar a General Campos. Desde allí, se encaminó por la ruta 18 y retomó el rumbo oeste hacia Córdoba, donde se termina de perder su rastro.

Los investigadores determinaron que Laurta habría asesinado al chofer en alguno de los cambios de rumbo que hizo el vehículo, dentro de la provincia de Entre Ríos y antes de partir a Córdoba.

Los restos del remisero se encontraron dispersos en distintos puntos por los que atravesó el auto que finalmente apareció prendido fuego en la ciudad de Córdoba.