El Gobierno de Javier Milei lanza la licitación de Tecnopolis por 25 años

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno buscará licitar la concesión de Tecnópolis por 25 años. El gobierno de Javier Milei iniciará el proceso de licitación en la cual buscará entregarle el uso y los derechos a una empresa privada por 300 meses.

A través de sus redes sociales, el Jefe de Gabinete confirmó que el día lunes arrancará el proceso de licitación. En el mensaje sostuvo que "el predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada". Luego, en una misiva escrita por la Secretaría de Cultura, se conoció que la Agencia de Administraciónde Bienes del Estado llevará adelante la concesión por 300 meses, el equivalente a 25 años.

El Gobierno de Javier Milei lanzó, de esta forma, una licitación pública para concesionar el uso y la explotación del predio de Tecnópolis, en Villa Martelli, por un plazo de 25 años (300 meses). Según sostienen es "con el objetivo de consolidar un modelo de gestión público-privado y dejar de financiar uno de los activos más deficitarios del Estado". Actualmente, el Secretario de Cultura es Leandro Cifelli, un productor de espectáculos teatrales devenido en funcionario público.

Según informó en un documento la cartera de Cultura, el concesionario asumirá el "control del predio a partir del 1 de julio de 2026 y deberá respetar los acuerdos de programación público-privados ya comprometidos". En este mismo sentido, informaron que "el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones, junto con un seguro contra incendio de $60.000 millones, garantizando la protección del patrimonio estatal".

Quién es el Secretaro de Cultura

El productor teatral Leonardo Cifelli fue elegido por el presidente electo, Javier Milei, como secretario de Cultura de la Nación, cargo que asumió el 10 de diciembre de 2023. El productor teatral es socio del compositor Ángel Mahler, quien lo designó como Jefe de Gabinete mientras estuvo al frente del ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2017, durante el mandato de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno porteño.

Cifelli es productor de obras como Drácula El Musical​, Picadillo de carne, Monólogos de la endorfina, El jorobado de París, La zapatera prodigiosa, Las mil y una noches, Dorian Gray el retrato, Priscila la reina del desierto, entre otros. A la vez, ha trabajado con artistas como China Zorrilla, Enrique Pinti, Pepe Cibrián, Antonio Gasalla y Carlos Perciavalle, entre otros. Lo que aún se mantiene como incógnita es la forma que tendrá Cifelli de enca