The Best 2025: nominados argentinos, horario y cómo ver en vivo

La FIFA anunció que celebrarán en Doha, Qatar, la ceremonia de entrega de los premios The Best 2025, donde se reconocerán a los mejores futbolistas y entrenadores del año. Este evento se realizará en el Ahmad Bin Ali Stadium, en Al Rayyan, justo un día antes de la final de la Copa Intercontinental entre Paris Saint-Germain y Flamengo.

La nominación incluye a varias figuras argentinas que aspiran a destacarse en distintas categorías. Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de la Selección argentina y del Aston Villa, buscará repetir el galardón como mejor arquero, título que ya conquistó en 2022 y 2024. En esta ocasión, competirá contra grandes nombres como Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker y Thibaut Courtois. La ceremonia será este martes a las 14:00.

En la categoría de mejor gol del año, Pedro de La Vega, delantero surgido en Lanús y actualmente en Seattle Sounders de la Major League Soccer, está nominado al Premio Puskás por su tanto frente a Cruz Azul en la Leagues Cup 2025, lo que lo pone en la mira internacional.

Además, el Premio a la Afición The Best tiene entre sus ternados a Alejandro Ciganotto, un apasionado hincha de Racing que siguió la campaña del club en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores por tierra, demostrando que la pasión no tiene límites.

Por otro lado, Lionel Messi, junto a sus compañeros Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, forman parte de los candidatos para integrar el once ideal de la temporada, un reconocimiento que destaca a los mejores jugadores en sus posiciones. El favorito para quedarse con el premio mayor es Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro y figura clave en la Champions League con el PSG. Sin embargo, jugadores como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Pedri intentarán arrebatarle la corona en esta ceremonia que congrega el voto de miles de aficionados de todo el mundo.

Esta gala no solo premiará a jugadores y entrenadores de fútbol masculino y femenino, sino que también reconocerá a los mejores arqueros, arqueras y a los goles más destacados de 2025, además de una distinción especial para los hinchas más apasionados.

El evento promete ser un momento de gran emoción para los fanáticos argentinos, que podrán ver a sus representantes competir por los máximos galardones del fútbol mundial, justo antes de la gran final entre PSG y Flamengo en Qatar.