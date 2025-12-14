Dónde ver online Racing - Estudiantes, la final del Torneo Clausura 2025, y por qué no en Xuper TV: fecha y hora confirmada

Final del Torneo Clausura 2025: Estudiantes - Racing.

La gran final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino entre Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata se jugará el sábado 13 de diciembre a las 21:00 (hora de Argentina) en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro definirá no solo al campeón del certamen local, sino también un lugar en competiciones continentales como la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver online la final del Torneo Clausura?

Para quienes quieran seguirlo desde casa, hay opciones oficiales y seguras de transmisión: en Argentina, la final se verá por los canales de paga ESPN Premium y TNT Sports a través de la señal de cable tradicional o mediante sus plataformas asociadas como Flow, DirecTV GO y Telecentro Play. En otros países de Latinoamérica, también puede verse vía Disney+ u otros servicios de streaming con derechos regionales.

Estos derechos de transmisión están adquiridos legalmente por las empresas mencionadas, lo que garantiza calidad de señal, comentarios profesionales, acceso en dispositivos móviles y opciones de replays o estadísticas en vivo para los aficionados.

Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

¿Por qué no ver la final en Xuper TV o Fútbol Libre?

En los últimos meses han circulado aplicaciones como Xuper TV, y antes su predecesora Magis TV, o en su similar Fútbol Libre, que prometen ver fútbol argentino gratis o a bajo costo en teléfonos, tablets o televisores smart. Sin embargo, hay varias razones por las que no es una buena idea usar este tipo de servicios para ver la final:

Operan fuera de la ley: Xuper TV y Fútbol Libre no figuran en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store y para instalarla se deben descargar archivos APK desde sitios externos. Esto significa que no tienen licencias legítimas para distribuir contenido con derechos de autor, como partidos de fútbol o señales de ESPN o TNT. Riesgos de seguridad: expertos en ciberseguridad advierten que estas aplicaciones suelen solicitar permisos invasivos que pueden comprometer la privacidad, acceder a datos personales, archivos o incluso instalar malware sin que el usuario lo sepa. Inestabilidad y bloqueo: al no estar autorizadas, estas apps pueden dejar de funcionar en cualquier momento. En varios países, autoridades y proveedores de internet han ordenado bloqueos o medidas contra servicios piratas, lo que provoca interrupciones constantes.

Por estas razones, para ver la final entre Racing y Estudiantes es mucho más recomendable elegir los servicios oficiales de transmisión, aunque impliquen suscripción, que confiar en aplicaciones no autorizadas que pueden poner en riesgo tus datos y no garantizan un buen servicio.