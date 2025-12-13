El Movimiento Derecho al Futuro, espacio que promueve al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof como referente, se sumará a la convocatoria a la movilización a plaza de Mayo de la CGT, de la que también participarán otras entidades sindicales y sociales, en rechazo al proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

"Marchamos contra la reforma laboral", publicó en Instagram el espacio referenciado en Kicillof, junto al horario y lugar de la convocatoria: jueves 18 de diciembre a las 14 entre avenida de Mayo y Tacuarí. También repartió el mensaje el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha del Gobernador.

Qué organizaciones se suman a la marcha del 18D

Dirigentes de izquierda, sindicatos combativos, movimientos sociales y funcionarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires ya se comprometieron a decir presente para la movilización convocada por la CGT a plaza de Mayo.

Además de los numerosos gremios que integran la central obrera, se sumarán a la marcha sindicatos que están por fuera de su estructura, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). "Se está analizando sumarse con un paro, no sólo movilización", anticiparon desde el gremio de estatales en diálogo con El Destape. Asimismo, las dos CTA anunciaron su participación en la protesta, completando así la lista de las principales centrales obreras.

También dirán presente en la Plaza de Mayo movimientos sociales que repudian la iniciativa del oficialismo que podría tratarse en el Senado la el 22 o 23 de diciembre: desde el Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) ya confirmaron a este portal que irán a la Plaza de Mayo con columnas propias el próximo jueves a las 15.

En paralelo, este viernes se reunieron un grupo de dirigentes de peso de la CGT Azul y Blanca, una rama interna de la central que reúne a 40 gremios, y anunciaron su apoyo a la convocatoria. Luis Barrionuevo (UTHGRA), Roberto Fernández (anfitrión), Omar Maturano (La Fraternidad), Daniel Vila (Carga y Descarga), Sebastián Maturano (Juventud Sindical de la CGT) y Horacio Valdez (Vidrio), fueron algunos de los sindicalistas que se expresaron a favor de la protesta.

El miércoles, el Partido Obrero (PO), el Polo Obrero y sindicatos combativos, como el Sindicato del Neumático (Sutna) o la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys), ya habían convocado a marchar a Plaza de Mayo el 18 de diciembre contra la reforma laboral.

Según pudo saber El Destape, las organizaciones de jubilados que protestan frente al Congreso todos los miércoles desde hace más de dos años también irán a la Plaza de Mayo.