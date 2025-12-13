Bianco encabezó el plenario de Patria y Futuro: "Tenemos que salir a construir una alternativa del campo popular"

Patria y Futuro, espacio político que integra el Movimiento Derecho al Futuro e impulsa la conformación de un proyecto nacional con eje federal y popular, y que promueve a Axel Kicillof como referente, realizó su plenario nacional este sábado en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El encuentro fue encabezado por el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien destacó la necesidad de articular fuerzas provinciales respetando las particularidades de cada territorio: “Junto a muchas fuerzas provinciales y respetando las tradiciones y particularidades de cada lugar, tenemos la obligación de construir un proyecto nacional. La experiencia de gestión en la provincia de Buenos Aires nos aporta líneas de acción concretas para discutir el programa que debemos impulsar a nivel nacional. Tenemos que salir a construir una alternativa del campo popular para toda la Argentina”, expresó.

Durante el plenario se debatió la necesidad de consolidar un proyecto político que respalde la candidatura presidencial de Axel Kicillof, capaz de dar respuestas integrales frente a un contexto social, económico y político adverso. Las discusiones se organizaron en 11 comisiones temáticas, donde se abordaron propuestas vinculadas al desarrollo, la democracia, la producción, el trabajo y la ampliación de derechos.

Qué se dijo en el plenario

En ese marco, Elizabeth Gómez Alcorta, abogada feminista y de derechos humanos y ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, dijo: “Nuestro espacio tiene que acompañar y fortalecer las luchas que hoy dan los jubilados y jubiladas, quienes en Mendoza defienden el agua, la defensa del Hospital Garrahan y de sus trabajadores y trabajadoras. Tenemos que estar allí donde se forja la resistencia, porque es sin duda eso lo que debe moldear una construcción de alternativa para el futuro”.

Por su parte, Beto Pianelli, de los metrodelegados, planteó la importancia de la movilización convocada por la CGT y las CTA como primer paso para enfrentar el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Agustín Lecchi, secretario general de SiPreBA, sindicato de prensa, subrayó: “La lucha contra la reforma laboral tiene que ser un punto de partida para enfrentar el modelo de Milei, que excluye a las grandes mayorías. Destruir la normativa laboral argentina es un pedido histórico de los Estados Unidos y un deseo de las grandes corporaciones desde la dictadura, pero nuestro pueblo tiene fuerzas para enfrentarla y eso lo vamos a demostrar en las calles”.

Cinthia Mansilla, legisladora de La Plata, abrió el plenario previo a las palabras de José Cruz Campagnoli y Bianco y destacó la participación de delegaciones de la provincia de Buenos Aires y de provincias de todo el país. Luego, Campagnoli destacó la relevancia del plenario como instancia de construcción colectiva y federal. “Este paso es posible gracias a la participación de compañeras y compañeros de la provincia de Buenos Aires y de distintas provincias de la Argentina, que todos los días construyen en los territorios espacios de resistencia y de alternativa frente a este modelo de exclusión”, declaró.