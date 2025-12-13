Llega una de las tormentas más fuerte del verano: cuándo y a qué hora llueve en el AMBA

El meteorólogo Christian Garavaglia confirmó que una de las tormentas más fuertes de la temporada de verano llegarán el próximo fin de semana al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según el anticipo publicado este viernes en el portal Meteored, el fenómeno de características tropicales se hará sentir en gran parte de la región central de la Argentina, poniendo fin a las últimas jornadas de calor extremo.

"En la tarde del viernes se estará tornando bastante caluroso, y las máximas se situarían entre 34 y 35 °C sobre la región del AMBA", amplió el especialista.

¿Cuándo llegan las tormentas más fuertes del verano al AMBA?

De acuerdo al pronóstico del tiempo compartido por el meteorólogo Christian Garavaglia, gran parte del sábado 13 de diciembre presentará buen tiempo, pero muy caluroso sobre la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

En la tarde, la temperatura podría llegar a valores máximos de 35 ° C a 36 °C sobre la región metropolitana, con probabilidad de sensaciones térmicas ligeramente superiores.

Los cambios llegarían hacia la noche en la medida que empiece a aproximarse el frente frío, alterando el viento al sector sur y no descartando que las primeras lluvias y tormentas aisladas inicien antes de la medianoche.

"El grueso de la actividad de mal tiempo se espera se desarrolle sobre Buenos Aires entre la madrugada y la mañana del domingo 14, periodo en el cual podrían darse tormentas más organizadas e intensas, algunas de características fuertes, con lluvias copiosas por momentos y eventualmente la caída de granizo", sumó.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su reporte vespertino de este viernes, también coincidió con el arribo de un sistema de tormentas que se desplegará sobre suelo porteño y el Gran Buenos Aires.

El fenómeno comenzará a tomar forma pasadas las 19, donde se producirá un pasaje de cielo algo nublado a registro de tormentas aisladas. Ya para los últimos minutos del sábado, se mantiene el pronóstico de tormentas, acompañado de viento del Este de hasta 50 km/h.

El domingo 15 de diciembre, la región presentará lluvias copiosas en toda la madrugada, y chaparrones por la tarde/noche. La máxima no superará los 25° C y se prevé un asentamiento de las ráfagas del Sureste.