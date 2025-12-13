Trump confirmó que comenzará a ordenar ataques terrestres en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que comenzará con los ataques terrestres en Venezuela, en una conferencia de prensa que dio este viernes 12 desde la Casa Blanca. Aunque no especificó fecha, dijo que "van a empezar a suceder", al advertir que desde Washington no permitirán el avance de "la gente que destruye a nuestra juventud y a nuestras familias". En la misma charla volvió a apuntar contra Colombia, al señalar que tienen "al menos" tres fábricas de cocaína. "No estamos contentos con eso", agregó.

La escalada entre Trump y su par venezolano Nicolás Maduro sumó un nuevo capítulo, después de que militares estadounidenses embargaran y se apropiaran esta semana de un barco petrolero cerca de las costas del país caribeño y que, al mismo tiempo, la opositora a Maduro obtuviera el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega. La presión norteamericana sobre el gobierno de Caracas es cada vez mayor y el presidente Maduro no hizo más que pedir a la población "estar listos y atentos" ante un posible ataque de Estados Unidos. Tampoco habló sobre el embargo del buque petrolero.

Trump, que desde agosto destruyó 23 presuntas narcolanchas salidas de Venezuela en las costas del Caribe, en la conferencia del viernes manifestó que está listo para empezar con la nueva fase de su operación. "Los ataques por tierra van a empezar a suceder", advirtió frente a la pregunta de una periodista, aunque no aclaró cuándo ni cómo. Sobre quiénes van a ser los objetivos de los nuevos ataques, el republicano destacó que serán las "personas horribles que quieren destruir a nuestra juventud y a nuestras familias". "No se los vamos a permitir", agregó en esa línea.

Al volver sobre la decisión de atacar por tierra, el magnate dijo: "Es más fácil por tierra. Ya los detuvimos por agua y ya no hay ni barcos de pesca en la zona", sumó. También dijo haber eliminado "el 96% de las drogas que ingresan por mar a Estados Unidos", por lo que por cada barco destruido "se salvaron 25.000 vidas estadounidenses", según sus palabras.

Respecto a si desde Washington pretenden volver a atacar otro buque petrolero salido de Caracas, el mandatario norteamericano esquivó la respuesta al decir que "no sería inteligente aclarar eso" porque "tenemos que ser algo discretos". No negó volver a ordenar otra operación similar a la de esta semana en el futuro.

Trump agregó a Colombia dentro de las amenazas

En otra parte de la entrevista, el presidente norteamericano volvió a sumar a Colombia dentro de sus amenazas. Afirmó que el país vecino a Venezuela "cuenta con al menos tres fábricas de cocaína" y que, pese a ser "otro país" distinto a Venezuela, desde Washington no se sienten "contentos" por eso.

Volvió a decir lo mismo que dijo sobre Venezuela para el tema con Colombia. "Ya los detuvimos por agua. Tampoco hay siquiera barcos pesqueros en esa zona", dijo. "¿Tú quieres ir a pescar?", bromeó al final a uno de sus funcionarios que estaban junto a él en la charla.