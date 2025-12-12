Hacía marcha atrás con la camioneta y atropelló a su hijo de 2 años: el duro caso de Mendoza

Un terrible susto ocasionó ayer un accidente en Mendoza, precisamente en una finca de Las Violetas del departamento de Lavalle, cuando un niño de dos años fue atropellado sin querer por la camioneta de su padre.

Fue alrededor de las 3 de la tarde, cuando su papá maniobraba una camioneta Ford F-100 marcha atrás. Haciendo una rutina totalmente mecanizada y confiado en que no había ningun obstáculo que le impidiera mover el vehículo, no vió que su hijo había quedado detrás de la camioneta y el impacto fue inevitable.

Según el diario Los Andes, el niño sufrió distintas lesiones, como politraumatismos y fractura de pelvis. Mostraba dificultades para mover uno de sus brazos y su familia lo trasladó de inmediato al Hospital Domingo Sícoli. Por la gravedad del cuadro, más tarde fue trasladado al Hospital Notti, en Guaymallén.

El hecho

Al padre del menor se le realizó un test de alcoholemia, que dio negativo. La camioneta quedó en el Hospital Sícoli para las pericias de rigor que deben realizarse formalmente. En la finca trabajaron efectivos de la Comisaría 17° y de la Policía Vial.

La Fiscalía también ordenó estudios complementarios y la intervención de la Policía Científica para reconstruir cómo ocurrió exactamente el hecho. Pese al dramático momento que se vivió, la comunidad acompaña a la familia y expresa sus buenos deseos para la pronta recuperación del niño.

Un episodio similar en Guaymallén

Casualmente, el pasado miércoles en el departamento de Guaymallén ocurrió un episodio similar, pero con un final trágico. Una bebé de un año falleció después de un sodero la atropellara con su camioneta.

El episodio fatal ocurrió pasadas las 16 horas del miércoles en la localidad de Los Corralitos. El conductor de una camioneta que hacía entregas de una sodería, identificado como Jonathan B., había terminado el mandado en la casa de la familia e iba a continuar trabajando con su vehículo Nissan.

Cuando retrocedió la camioneta no registró la presencia de la bebé y la atropelló. La madre la trasladó de urgencia al Micro Hospital de Puente de Hierro, pero los médicos constataron su muerte poco después.

La fiscalía ordenó de inmediato la detención del conductor y su traslado a la sede judicial. La Oficina Fiscal de Guaymallén quedó a cargo del caso y las actuaciones correspondientes que deban hacerse.