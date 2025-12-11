Cien años de soledad: Netflix confirma cuándo llega la segunda parte del relato de Gabriel García Márquez

Cien años de soledad: Netflix qué pasará con la serie del relato de Gabriel García Márquez.

La segunda parte de Cien años de soledad, serie de Netflix basada en la aclamada novela de Gabriel García Márquez, llegará a la plataforma en agosto de 2026. Los detalles del anuncio que alegra a los fanáticos de la obra cumbre del Nobel colombiano, que ha sido reconocida por el público y la crítica nacional e internacional.

Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad reafirma su lugar como una de las obras audiovisuales más ambiciosas jamás producidas en Latinoamérica, filmada íntegramente en Colombia, con el apoyo y la complicidad de la familia García Márquez. Para celebrar el lanzamiento, Netflix compartió la sinopsis de la segunda parte y el arte oficial de la serie.

"Tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará a Macondo pues los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, tramarán un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio. Ella, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos", indica un comunicado de la plataforma sobre la segunda parte de Cien años de soledad.

"Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, atrapado en los manuscritos de José Arcadio Buendía, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo. La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra", cierra el documento oficial revelado por Netflix.

El impacto de Cien años soledad en la cultura popular

Publicada en 1967, Cien años de soledad es una de las obras emblemáticas de Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal y de enorme repercusión popular, cuenta con más de 50 millones de ejemplares vendidos y traducciones a más de 40 idiomas. La serie basada en la obra fue aprobada por los herederos de García Márquez.