Las 10 mejores series del 2025.

El prestigioso American Film Institute (AFI) dio a conocer su selección de las 10 mejores series del 2025, con producciones de Apple TV y Netflix a la cabeza (cada plataforma con tres títulos cada una). El listado completo de los shows imperdibles.

Adolescencia (Netflix)

Sinopsis: el mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jamie Miller, de 13 años, es arrestado y acusado de asesinar a una compañera de clase. Los cargos contra su hijo les obliga a enfrentarse a la peor pesadilla de cualquier padre.

Andor (Disney+)

Sinopsis: sigue las aventuras del agente rebelde Cassian Andor, mientras numerosos personajes se unen para crear la Alianza Rebelde, un elemento básico dentro de las películas de Star Wars.

Muerte por un rayo (Netflix)

Sinopsis: en Estados Unidos casi todos pueden recitar los mismos datos sobre el presidente James Garfield que aprendieron en la escuela. Le encanta la lasaña, odia los lunes y siempre estaba discutiendo con el Presidente de la Cámara Nermal. Nada de eso es cierto, pero sí fue tiroteado por un asesino sólo cuatro meses después de asumir el cargo, muriendo finalmente de sus heridas dos meses después a pesar del trabajo de expertos de múltiples disciplinas científicas.

La diplomática (Netflix)

Sinopsis: la ficción sigue a Kate Wyler, una diplomática estadounidense nombrada embajadora en el Reino Unido, que debe equilibrar su carrera en medio de crisis internacionales con un matrimonio complejo junto a Hal Wyler (Rufus Sewell), también vinculado al mundo político.

The Lowdown (Disney+)

Sinopsis: un librero en Tulsa (Arizona) se convierte en periodista de investigación para destapar la corrupción local. Cuando sus pesquisas dan con conexiones siniestras, tendrá que proteger a su familia y a la verdad.

The Pitt (HBO Max)

Sinopsis: una examinación realista de los desafíos que enfrentan los trabajadores de la salud en los Estados Unidos de hoy, vistos a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno en Pittsburgh, Pensilvania.

Pluribus (Apple TV)

Sinopsis: la historia transcurre en Albuquerque y sigue a Carol Sturka, una autora que descubre ser la única persona inmune a un misterioso virus que afecta al planeta. El contagio no enferma a las personas, sino que las convierte en ciudadanos permanentemente felices y optimistas, generando un contraste entre su "aparente paraíso" y la vulnerabilidad de la protagonista, que debe enfrentar sola una realidad que todos los demás parecen aceptar sin cuestionamientos.

Severance (Apple TV)

Sinopsis: una empresa, Lumon Industries, ha creado un chip que se implanta a sus empleados para que olviden todo lo que sucede fuera del trabajo y así rindan mejor en su puesto. La trama se centra en el personaje de Mark (Adam Scott), quien decide tomar este trabajo para olvidar la muerte de su esposa.

The Studio (Apple TV)

Sinopsis: la trama gira en torno a Matt Remick (Seth Rogen), quien asume la dirección de Continental Studios, un gran estudio de cine que se encuentra en un momento de crisis. Su desafío: equilibrar las exigencias de los ejecutivos del estudio, los caprichos de los artistas, y los cambios en el mercado, mientras intenta producir películas “relevantes” en un ambiente que prioriza lo comercial.

Task (HBO Max)

Sinopsis: ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, en Estados Unidos, el protagonista, que es Tom Brandis (Mark Ruffalo), agente del FBI que lidera una unidad especial, se encarga de investigar una ola de robos violentos.